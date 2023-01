Auxílio de R$ 600 é pago nesta quarta (18) a beneficiários com NIS de final 1

A- A+

Nesta quarta-feira (18), começa a ser paga a parcela de janeiro do auxílio do programa de transferência de renda do Governo Federal. O valor mínimo é de R$ 600 e os primeiros beneficiários são os que têm o Número de Inscrição Social (NIS) de final um. Esta é a primeira parcela após a aprovação da chamada PEC de transição, que permitiu o uso de até R$ 145 bilhões fora do teto de gastos em 2023, desses, R$ 70 bilhões são destinados a custear o benefício.



O programa de transferência de renda custeado pelo Governo Federal beneficiará 21,9 milhões de famílias neste mês, com um gasto de R$ 13,4 bilhões, segundo informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), publicou nesta terça-feira (17) em seu perfil no Twitter o pagamento de janeiro e reforçou o seu compromisso de campanha.



“Amanhã começaremos o pagamento de R$ 600 para famílias beneficiárias. Compromisso firmado durante a campanha e que conseguimos graças a PEC que aprovamos ainda na transição, já que o valor não tinha sido previsto no orçamento pelo governo anterior”, escreveu o presidente.



