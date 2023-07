Aventuras subaquáticas: Camará Shopping recebe "Pequena Sereia" neste sábado

A- A+

O Camará Shopping, em Camaragibe, está se preparando para oferecer um final de semana repleto de diversão e entretenimento para as crianças e suas famílias. Assim, neste sábado(22), a partir das 16h, o shopping será palco de uma releitura do clássico "A Pequena Sereia", com o espetáculo "No Fundo do Mar" que promete encantar a todos com suas aventuras subaquáticas.

O enredo trará a adorada personagem Ariel, agora atualizada para 2023, mergulhando em novas jornadas e descobertas nas profundezas do oceano. Este espetáculo envolvente traz uma linda história de amor e autonomia, ao mesmo tempo que apresenta não só Ariel ao público, como também suas irmãs de e o príncipe.

Durante a apresentação, os espectadores terão a oportunidade de se envolverem com muita música e dança transportando o shopping num fascinante mundo subaquático.

O espetáculo "No Fundo do Mar" é gratuito e destinado a crianças de todas as idades, com sessão de fotos ao final. Aqueles que pretendem prestigiar o show no dia, basta ir até o palco do Camará, localizado no piso L3.

