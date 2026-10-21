Azougue celebra a cultura popular pernambucana em sua 13ª edição
Festival gratuito reúne ações educativas e apresentações artísticas para valorizar as tradições, os saberes de mestres e mestras e a diversidade cultural de Pernambuco
A 13ª edição do Azougue – Festival de Cultura Popular celebra as tradições pernambucanas com diversas atividades gratuitas. O evento culmina no dia 31 de outubro, a partir das 15h, no Pátio da Várzea, no Recife. Desde setembro, o festival promove ações educativas e recreativas em diferentes cidades de Pernambuco. As atividades incluem ações griôs conduzidas por mestres e mestras da cultura popular em escolas públicas.
Para falar sobre o festival, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Maciel Salú, Mestre rabequeiro, cantor e produtor cultural e Rute Pajeú, Produtora cultural e coordenadora do Festival Azougue. Mestre Maciel Salu destaca a importância das pessoas conhecerem a cultura popular.
Conhecer cultura, conhecer as nossas ancestralidades é conhecer quem foi seus avós, bisavós, seu tatara-vô. Cultura também é saúde, cultura também é educação e educação e cultura também tem que andar junto.”, afirma Maciel Salú
O público é formado principalmente por crianças e jovens, que têm a oportunidade de conhecer suas raízes culturais. Idealizado pelo Mestre Maciel Salú e pela produtora Grão – Comunicação e Cultura, o projeto valoriza os saberes tradicionais. O festival busca preservar e divulgar as manifestações culturais pernambucanas em suas diversas linguagens.
“A cultura popular, ao mesmo tempo que ela é muito forte, se um mestre morre, muitas vezes ele morre e leva com ele grande parte daquele conhecimento, daquele legado.”, afirma Rute Pajeú
Acompanhe a entrevista através do player abaixo:
Em 2026, o Azougue reforça seu caráter multimídia, reunindo diferentes expressões artísticas em sua programação. Com dez anos de existência e doze edições realizadas, o evento promove o diálogo entre memória, presente e futuro. A programação é gratuita e conta com o apoio de instituições culturais, fortalecendo a cultura popular e mantendo vivas as tradições do estado.
PROGRAMAÇÃO
Oficinas Criativas
27 de outubro
Fotografia para não esquecer: Da captação da imagem ao lambe-lambe - memória, território e criação. Com Raiz de Maria -PE.
Horário: 13h às 17h; Local: Casa Azougue; Endereço: Rua Francisco Lacerda, 440, Várzea, Recife -PE
28 de outubro
Produção criativa para o cinema: Bastidores, desafios, estratégias e os segredos da produção do cinema brasileiro - do projeto à tela. Com Denis Feijão -SP.
Horário: 14h às 18h; Local: Casa Azougue; Endereço: Rua Francisco Lacerda, 440, Várzea, Recife -PE.
29 de outubro
Gestão de Infraestrutura e palco em grandes eventos: Planejamento, montagem, operação e desmontagem - do conceito à pós-produção. Com Pedro Ferreira -PE/DF.
Horário: 14h às 18h; Local: Casa Azougue; Endereço: Rua Francisco Lacerda, 440, Várzea, Recife -PE.
Cine Azougue
30 de outubro
Cine Azougue - Natureza, Território e Sentido de Comunidade
Horário: 19h às 21h; Local: Pátio da Várzea; Endereço: Rua Francisco Lacerda, Várzea, Recife -PE. Exibição de curtas-metragens + Oficina de práticas socioambientais com a Associação Kapiʼwara
Festa Azougue
31 de outubro
Azougue Festival de Cultura Popular
Horário: a partir das 15h; Local: Pátio da Várzea; Endereço: Rua Francisco Lacerda,
Várzea, Recife -PE Shows, apresentações culturais, Azougue Gastrô, Feira Azougue e ação de Lambe-Lambe.