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CULTURA

Azougue celebra a cultura popular pernambucana em sua 13ª edição

Festival gratuito reúne ações educativas e apresentações artísticas para valorizar as tradições, os saberes de mestres e mestras e a diversidade cultural de Pernambuco

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Maciel Salú, Mestre rabequeiro, cantor e produtor cultural e Rute Pajeú, Produtora cultural e coordenadora do Festival AzougueMaciel Salú, Mestre rabequeiro, cantor e produtor cultural e Rute Pajeú, Produtora cultural e coordenadora do Festival Azougue - Foto: Emerson Menezes

A 13ª edição do Azougue – Festival de Cultura Popular celebra as tradições pernambucanas com diversas atividades gratuitas. O evento culmina no dia 31 de outubro, a partir das 15h, no Pátio da Várzea, no Recife. Desde setembro, o festival promove ações educativas e recreativas em diferentes cidades de Pernambuco. As atividades incluem ações griôs conduzidas por mestres e mestras da cultura popular em escolas públicas.

 

Para falar sobre o festival, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou Maciel Salú, Mestre rabequeiro, cantor e produtor cultural e Rute Pajeú, Produtora cultural e coordenadora do Festival Azougue. Mestre Maciel Salu destaca a importância das pessoas conhecerem a cultura popular.

 

Conhecer cultura, conhecer as nossas ancestralidades é conhecer quem foi seus avós, bisavós, seu tatara-vô. Cultura também é saúde, cultura também é educação e educação e cultura também tem que andar junto.”, afirma Maciel Salú

 

O público é formado principalmente por crianças e jovens, que têm a oportunidade de conhecer suas raízes culturais. Idealizado pelo Mestre Maciel Salú e pela produtora Grão – Comunicação e Cultura, o projeto valoriza os saberes tradicionais. O festival busca preservar e divulgar as manifestações culturais pernambucanas em suas diversas linguagens.

 

“A cultura popular, ao mesmo tempo que ela é muito forte, se um mestre morre, muitas vezes ele morre e leva com ele grande parte daquele conhecimento, daquele legado.”, afirma Rute Pajeú

 

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

 

Em 2026, o Azougue reforça seu caráter multimídia, reunindo diferentes expressões artísticas em sua programação. Com dez anos de existência e doze edições realizadas, o evento promove o diálogo entre memória, presente e futuro. A programação é gratuita e conta com o apoio de instituições culturais, fortalecendo a cultura popular e mantendo vivas as tradições do estado.

 

PROGRAMAÇÃO

Oficinas Criativas

27 de outubro

Fotografia para não esquecer: Da captação da imagem ao lambe-lambe - memória, território e criação. Com Raiz de Maria -PE.

Horário: 13h às 17h; Local: Casa Azougue; Endereço: Rua Francisco Lacerda, 440, Várzea, Recife -PE

28 de outubro

Produção criativa para o cinema: Bastidores, desafios, estratégias e os segredos da produção do cinema brasileiro - do projeto à tela. Com Denis Feijão -SP.

Horário: 14h às 18h; Local: Casa Azougue; Endereço: Rua Francisco Lacerda, 440, Várzea, Recife -PE.

29 de outubro

Gestão de Infraestrutura e palco em grandes eventos: Planejamento, montagem, operação e desmontagem - do conceito à pós-produção. Com Pedro Ferreira -PE/DF. 

Horário: 14h às 18h; Local: Casa Azougue; Endereço: Rua Francisco Lacerda, 440, Várzea, Recife -PE.

Cine Azougue

30 de outubro

Cine Azougue - Natureza, Território e Sentido de Comunidade

Horário: 19h às 21h; Local: Pátio da Várzea; Endereço: Rua Francisco Lacerda, Várzea, Recife -PE. Exibição de curtas-metragens + Oficina de práticas socioambientais com a Associação Kapiʼwara

Festa Azougue

31 de outubro

Azougue Festival de Cultura Popular

Horário: a partir das 15h; Local: Pátio da Várzea; Endereço: Rua Francisco Lacerda,

Várzea, Recife -PE Shows, apresentações culturais, Azougue Gastrô, Feira Azougue e ação de Lambe-Lambe.

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