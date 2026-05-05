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HOMENAGEM Baile do Forrobodó homenageia Dominguinhos no Clube das Pás 32ª edição do evento reúne Liv Moraes, Mestre Gennaro, Cosme Vieira e DJ Vini em noite dedicada ao forró pé de serra no Recife

O projeto Forrobodó realiza, nesta sexta-feira (8) às 20h, o 32º Baile no Clube das Pás, no bairro de Campo Grande, no Recife. A edição será dedicada ao legado do Mestre Dominguinhos, referência do forró no país. A programação conta com dois shows principais, incluindo a apresentação da cantora Liv Moraes, filha do artista, que leva ao palco um repertório em homenagem ao pai. Outro destaque da noite é Mestre Gennaro, que revisita sua trajetória ao lado de Dominguinhos.

Para falar sobre o projeto, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou produtor Gustavo Dantas, a produtora Poliana Galvão e a cantora Liv Morais, que fala da emoção de homenagear o próprio pai.

Toda vez que eu faço ainda um show em homenagem ao meu pai é uma coisa muito mais especial, porque assim, vem de um lugar [...] com muito amor da minha pessoa, da minha vida que é ele”, afirma Liv Morais.

O evento também recebe o convidado Cosme Vieira, vindo de São Paulo. A discotecagem fica por conta do DJ Vini, com seleção voltada ao forró tradicional.

Gustavo Dantasfala sobre a intenção e a força do tributo ao Mestre Dominguinhos



A gente pensou esse evento para trazer um pouco da história, da memória, do legado e mostrar que Dominguinho tá muito vivo e ele enche um salão como o Clube das Pás”, afirma Gustavo Dantas.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Criado há seis anos, o Forrobodó atua no incentivo ao forró pé de serra na capital pernambucana. O baile integra as ações do grupo para fortalecer a cena local e valorizar seus mestres.

SERVIÇO

Projeto Forrobodó - Tributo a Dominguinhos

Clube das Pás, no bairro de Campo Grande, no Recife.

Ingressos: Shotgun

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