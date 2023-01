A- A+

ACIDENTES Balanço da PRF destaca morte de cinco pessoas como acidente mais grave registrado no fim de ano Colisão entre um caminhão e um Classic aconteceu no município de Salgueiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PE) divulga o balanço da operação de fim de ano, realizada do dia 30 de dezembro a primeiro de janeiro, com acidente grave que aconteceu nesse sábado (30), por volta das 04h30, na BR 116, km 33, em Salgueiro. No total foram registrados 36 acidentes, com 54 veículos envolvidos, 39 feridos e 7 mortos.

Veículo onde família estava. Foto: divulgação

Todos os mortos estavam no carro de passeio: um homem (que conduzia o veículo), sua esposa, dois filhos (um de cinco e outro de três anos) e um garoto de 12 anos. Este último era afilhado do condutor e iria visitar o pai, que mora em Serrita (PE), também no Sertão Central. A família morava no C-3 do Perímetro Senador Nilo Coelho, em Petrolina.

Caminhão envolvido no acidente. Foto: divulgação

