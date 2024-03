A- A+

INVESTIMENTO Banco do Nordeste soma R$ 1,7 bilhão em investimentos voltados para cadeias produtivas Os investimentos foram destinados a atividades econômicas priorizadas no Programa de Desenvolvimento Territorial do BNB

O Banco do Nordeste (BNB) aplicou R$1,7 bilhão em arranjos produtivos locais, em 2023. Os investimentos foram destinados a atividades econômicas priorizadas no Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste (Prodeter), em toda área de atuação do Banco que, além da região Nordeste, contempla parte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

No ano passado, o programa contou com 10,6 mil participantes em todos os estados da área de atuação do Banco do Nordeste. Desse público, 6,8 mil pessoas obtiveram crédito da instituição para investir nas suas atividades. O Prodeter esteve presente em 864 municípios, onde trabalharam cerca de dois mil representantes de instituições parceiras.

Segundo Irenaldo Rubens Soares, superintendente de Políticas de Desenvolvimento do BNB, o Prodeter trabalha para fortalecer e potencializar a competitividade das cadeias produtivas locais. As culturas a serem priorizadas são indicadas por instituições de desenvolvimento regional de cada estado. "Nós construímos juntos um Plano de Ação Territorial (PAT) com ações para aumentar a produtividade, inclusive com acesso ao crédito orientado. Desde a criação do Prodeter, em 2016, o volume de recursos destinados às atividades agropecuárias supera R$ 6,51 bilhões”, informa.

Em Pernambuco, foram priorizadas atividades como agroecologia,apicultura, cana de açúcas e turismo, dentre outras, englobando municípios de vários territórios, como Agreste Setentrional, Sertão do Araripe, Zona da Mata Sul, e outros. Os produtores pernambucanos receberam R$ 105,1 milhões em investimentos do BNB. No total, 732 pessoas estiveram envolvidas nas ações no estado e 488 produtores receberam recursos da instituição.

O Prodeter ainda tem como objetivos incorporar inovações tecnológicas às atividades produtivas, potencializar a participação de agentes econômicos locais no desenvolvimento e promover a articulação de políticas públicas para o desenvolvimento local e territorial.

