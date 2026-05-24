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SÃO JOÃO

Banda Luar do Sertão no Arraiá da Inclusão 

O programa Resgatando a Cidadania, na Rádio Folha 96,7FM, dá espaço a PcD que atuam na cena musical junina

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Banda Luar do SertãoBanda Luar do Sertão - Foto: Lucas Pinto | Rádio Folha 96,7 FM

O Programa Resgatando a Cidadania deste sábado(23), em mais uma edição do Arraiá da Inclusão, espaço para a divulgação da cena musical do período junino, apresentou a Banda Luar do Sertão. O grupo foi criado no dia de São Pedro, há 26 anos, por jovens com deficiência visual, capitaneados pelo radialista Domingos Sávio, apresentador do programa.

A banda é formada por Domingos Sávio, na zabumba; Muniz da Fonseca, o Neném, no pandeiro; João Paulo, o sanfoneiro; Manoel Dantas, o vocalista; Riverlino, no Triângulo e Maria da Conceição, a
Ceça, no vocal. O grupo apresentou na ocasião  a nova música que acabou de gravar, no Studio Lucas Sim, "Vou embora pro Sertão", de autoria de Domingos Sávio e Luciano do Acordeon. Este é o primeiro trabalho gravado pela Luar do Sertão.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A Banda Luar do Sertão vai se apresentar no próximo dia 7 de junho, às  17h, no São João do Camará Shopping, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife. Para mais informações  e contratação da banda para shows pelo @domingossavioradialista, ou pelo número (81)9.9238-5160.

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio-dia, pela Rádio Folha 96,7FM, produzido e apresentado pelo radialista Domingos Sávio. 

 

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