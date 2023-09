A- A+

MÚSICA Banda Sargaço Nightclub lança nova balada, em single e clipe "Faz falta" é uma das faixas do álbum Bioluminescente, com lançamento previsto para fim do ano

Término de relacionamento é o tema da música Faz Falta, novo single e clipe da banda Sargaço Nightclub, uma das faixas do álbum Bioluminescente, composto durante a pandemia, com previsão de lançamento para o fim de 2023. A música e o vídeo estão disponíveis em todas as plataformas digitais. O disco traz inúmeros temas relacionados aos tempos pandêmicos, como questões digitais, política, meio ambiente e… separação, fio condutor da letra composta por Laura Sivini, que ganhou uma nova versão da banda.

Faz falta é uma balada romântica com elementos sonoros e visuais que remetem à psicodelia nordestina, referência da banda desde a fundação em 2016. A faixa aborda a temática de separação de relacionamentos.

“A pandemia foi muito marcante na separação de relacionamentos, não só afetivos. Casamentos chegaram ao fim, assim como projetos artísticos e profissionais”, comenta Marrê, vocalista do grupo.

O clipe da música, assinado por Douglas Santos, Ronaldo Barbosa e Marrê, exalta um dos grandes cartões-postais do Recife: a beleza do Rio Capibaribe no passeio em um dos “barquinhos-neon” que povoam as suas águas nos últimos tempos. “A música é contemplativa, reflexiva, sobre solidão. Que cenário poderia ser melhor do que um passeio no rio?”, explica Marrê, que as luzes do clipe ainda criam um link com a “bioluminescência” do álbum.

Uma das características da banda é transitar por diversas referências musicais.

“Gostamos de explorar todos os recantos do universo da Sargaço Nightclub. Tem músicas pesadas, leves, formato acústico, elétricas…”, sobre a versatilidade sonora.

Bioluminescente, segundo disco da Sargaço Nightclub

Fundada em 2016, a Sargaço Nightclub é composta, atualmente, por Marrê (voz e guitarra), Ingno Silva (teclados e programações) e AD Luna (bateria). O segundo álbum da carreira da banda, com lançamento previsto para o final do ano de 2023, Bioluminescente terá 12 faixas inéditas, explorando temas diversos relacionados ao período de trevas e altas pressões “abissais” da pandemia.

Entre elas, O Grande Irmão aborda o universo de vigilância digital, enquanto A Dança do Caos critica a postura do governo brasileiro em meio à crise sanitária. Na contramão de temas coletivos, Faz falta traz um olhar mais sensível e pessoal, um respiro ao contemplar o final de relacionamentos.

