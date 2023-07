Banda Sinfônica do Recife celebra 21 anos de regência de Nenéu Liberalquino, no Teatro do parque

A- A+

Nesta quarta-feira (26), a Banda Sinfônica do Recife vai encher o Teatro do Parque de acordes para celebrar os 21 anos da regência e direção musical de Nenéu Liberalquino, com choro garantido. O ritmo, que ganhou uma data comemorativa no calendário cultural recifense em 2022, também será celebrado no repertório, eclético como de costume, que será apresentado com duas participações especiais: do músico Marco Cesar, ao bandolim, e do Maestro Forró, no trompete e nas acrobacias musicais e cênicas, que são sua marca registrada. O concerto gratuito e aberto ao público, oferecido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, será às 20h, com distribuição de ingressos a partir das 19h.

“Sinto-me muito feliz por todas as conquistas, incluindo sobretudo as artísticas e musicais, que nós, maestro e BSR, alcançamos ao longo desses 21 anos de muito trabalho, dedicação e cumplicidade”, comemora, desde já, Nenéu. O programa preparado por ele para a celebração de mais uma temporada no púlpito da Banda começará com o clássico “Dance of the Bohemians”, do compositor russo Peter Tchaikovsky.

Em seguida, migrará para a “Dansa Brasileira”, do paulista Carmargo Guarnieri, até chegar em casa, desembarcando na profícua produção musical pernambucana, representada por “Formiguiando”, choro composto pelo Maestro Forró, que subirá ao palco, ao lado do bandolinista Marco Cesar, para celebrar a Banda, seu maestro e o Dia Municipal do Choro, instituído no ano passado, em homenagem ao instrumentista Luperce Miranda.

Do choro ao riso, a apresentação seguirá garantindo fortes emoções, com a execução de dois medleys cinematográficos, compostos por músicas da trilha sonora de dois grandes sucessos de bilheteria no mundo inteiro: “De Volta para o Futuro” e “Harry Potter”.

O final feliz levará a assinatura de Alfred Reed, compositor americano que legou ao mundo uma vasta obra, com mais de 250 peças. Entre tantas opções, Nenéu escolheu, não por acaso, “El Caminho Real”, para comemorar a caminhada sinfônica que percorreu, partilhou e segue partilhando com o Recife inteiro.

