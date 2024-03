A- A+

ORQUESTRA Banda Sinfônica inicia temporada 2024 de concertos gratuitos no Teatro do Parque Concerto gratuito, oferecido pela Prefeitura do Recife, será nesta quarta-feira (20), com ingressos distribuídos na bilheteria do Parque, a partir das 19h

Depois de celebrar o Recife e suas músicas, num concerto em comemoração ao aniversário da cidade, no último dia 9, a Banda Sinfônica do Recife inicia, nesta quarta-feira (20), a temporada 2024 de apresentações regulares, gratuitas e imperdíveis, no Teatro do Parque. A apresentação, realizada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, será às 20h, com ingressos distribuídos a partir das 19h, na bilheteria do teatro.



Para começar a temporada com pé direito e repertório caprichado, a Banda, sob a regência do maestro Nenéu Liberalquino, executará 7 peças, conduzindo o público por um eclético passeio pela produção sinfônica e musical do mundo, desde o erudito à música popular brasileira, sem deixar de contemplar as sempre aclamadas trilhas sonoras do cinema.

Foto: Marcos Pastich/Prefeitura do Recife

O repertório começa com a peça “Second Site”, que reúne as músicas “March”, “Song without Words”, “I’ll love my love”, “Song of the Blacksmith” e “Fantasia on the ‘Dargason’”. E segue com o “Adagio da Sinfonia Nº 2”, de Sergei Rachmaninoff.



O capítulo brasileiro do repertório começa em grande estilo, com “Wave”, de um dos mais celebrados compositores nacionais de todos os tempos e estilos: Tom Jobim. E contempla ainda “Tico-Tico no Fubá”, de Zequinha de Abreu.



Entre as trilhas de cinema, serão lembradas músicas dos filmes ““2001: Uma Odisseia no Espaço”, “Cantando Na Chuva”, “Três Homens em Conflito” e “O Mágico de Oz”, reunidas no medley “At the Movies”. Do escurinho do cinema, a Banda foi buscar também para compor o programa a música “King Kong Soundtrack Highlights”.



O repertório termina como começou: erudito e cheio de história, com a execução da abertura da ópera “Guilherme Tell”, de Gioachino Rossini.



Veja também

LITERATURA Carlos Seixas lança no Recife novo livro de poemas: "O nome, você inventa!"; na AABB, dia 24