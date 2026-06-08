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TEATRO Bárbara Buzatti estreia a peça "Vózes" nesta sexta-feira (12), no Recife Espetáculo acontece no Teatro Arraial Ariano Suassuna, reunindo teatro, canto, áudios familiares e práticas ritualísticas

A obra “Vózes” acontece nesta sexta-feira (12), a partir das 19h, no Teatro Arraial Ariano Suassuna. A peça é originada de uma investigação íntima sobre as vozes que constituem subjetividades, coletividades e heranças afetivas. No palco, Bárbara revisita registros familiares, como conversas de WhatsApp, áudios, vídeos e escritos.

A criação ganhou novos contornos após a perda das duas avós de Bárbara, em 2025.



“Marília, minha avó materna, eu perdi no carnaval. Lourdes, minha avó paterna, foi embora no Natal. Acho bonito que elas tenham ido em momentos de celebração. Corpos que se despediram em festa”, relembra Bárbara Buzatti.

Durante o processo criativo, a artista percebeu que muitos ensinamentos herdados dessas mulheres atravessavam a capacidade de seguir sonhando.

“Elas me ensinaram a não olhar para a vida somente através da falta, do que foi perdido ou frustrado”, afirmou Bárbara Buzatti.

O espetáculo contém direção de Maju Cavalcanti, pessoa essa que foi fundamental para transformar as memórias pessoais em linguagem cênica.

“O desafio, guiado com muita delicadeza por Maju, foi externalizar essas ritualísticas e avivar as cenas”, explica Bárbara Buzatti.

Serviço:

Dia 12 de junho (sexta-feira), às 19h

Teatro Arraial Ariano Suassuna (Rua da Aurora, 457 - Boa Vista)

R$ 67,00 (inteira) e R$ 33,50 (meia-entrada). Ingressos à venda na bilheteria ou na plataforma Sympla .

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