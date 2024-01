A- A+

CULTURA Barbatuques celebra 25 anos com novo show pelo Brasil, e faz estreia da turnê no Recife Petrobras patrocina a turnê que circula por 15 cidades brasileiras, com shows e oficinas de música corporal



O Barbatuques completou 25 anos como grupo artístico, reconhecido mundialmente pela sua linguagem singular de percussão e música corporal. Este marco será celebrado em turnê por 15 cidades no Brasil, ao longo do ano, com patrocínio da Petrobrás. “Barbatuques 25 anos" é o novo show, com estética visual e repertório renovados. A estreia da turnê será no Recife, nos dias 3 e 4 de fevereiro, no Teatro do Parque.

Esta é a maior circulação realizada pelo grupo em território nacional. Começa por Recife e incluirá Fortaleza, Rio de Janeiro, Campinas/SP, São Paulo, Curitiba, Manaus, Belém, Brasília, Goiânia, Palmas, Campo Grande, São José dos Campos /SP, Santos/ SP e Caraguatatuba/SP.

Além dos shows, em todas as cidades o grupo ministrará oficinas gratuitas para o público adulto (dia 3/02). “Barbatuques 25 anos" também vem como uma homenagem a Fernando Barba, criador do grupo falecido em fevereiro de 2021.

O repertório explora a gênese musical do grupo, trazendo um apanhado simbólico na discografia do Barbatuques, como “Barbapapa’s Groove”, primeira peça para percussão corporal composta pelo Barba, novos singles que ainda não faziam parte de shows, como “Eu vou Cantar” e “Natureza“ (parceria com Russo Passapusso), hits como Baianá, além dos momentos de improviso e a clássica interação musical com a plateia.

A apresentação percorre a longa trajetória sonora do Barbatuques, dos ritmos e cantos afro-brasileiros do primeiro disco “O Corpo do Som”, passando pelos experimentalismos vanguardistas de “O Seguinte é Esse”, pelas harmonias e polirritmias ricamente elaboradas de “AYÚ”, chegando ao momento atual com o lançamento frequente de singles, onde a canção também ganha força.

“Barbatuques 25 anos” é uma síntese da sonoridade do grupo desde a sua criação. É uma experiência única ver e ouvir o Barbatuques ao vivo, uma orquestra orgânica que leva a música corporal para variados cantos do mundo.

A turnê 25 anos do Barbatuques é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Petrobras, por meio da Secretaria de Cultura, realização do Núcleo Barbatuques, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Serviço

Barbatuques 25 anos!

Local: Teatro do Parque

Data: 3 e 4 de fevereiro de 2024

Horários: 20h (sábado) e 16h (domingo)

Endereço: Rua do Hospício, 81 - Boa Vista, Recife - PE

Fone: (81) 3242-3437

Duração: 60 minutos

Classificação: livre

Capacidade: 800 lugares

Acesso para pessoas com deficiência

Ingressos: R$ 40,00 (inteira), R$ 20,00 (meia entrada prevista por lei)

https://bileto.sympla.com.br/event/90423

Veja também

CARNAVAL "Eu queria ser artista e já sou!": Diz Lia de Itamaracá em entrevista na Rádio Folha 96,7 FM