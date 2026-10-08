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ESPETÁCULO "Barraco 8" estreia no Recife com drama sobre afetos, desejos e sobrevivência na periferia Espetáculo escrito e dirigido por Emmanuel Matheus acompanha seis personagens cujas histórias são atravessadas por conflitos e sonhos de futuro

O espetáculo “Barraco 8”, escrito e dirigido por Emmanuel Matheus, estreia no Teatro Hermilo Borba Filho, no Bairro do Recife, com apresentações de 7 a 11 de outubro. A montagem acompanha seis personagens que dividem a mesma casa, onde relações de poder, conflitos e expectativas de vida se cruzam. A trama ganha novos rumos após um disparo durante a madrugada, acontecimento que altera a dinâmica dos moradores e a linguagem da cena.

Para falar sobre o projeto, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a atriz HBlynda Morais e o ator Daante Moreas, HBlynda fala sobre a construção da personagem Diana e a esperança



A gente quis construir a personagem retirando desse local da dor e da estatística. Por mais que saibamos das dificuldades que um corpo transvestir sofre na sociedade, a gente também quis mostrar a esperança e o amor.*”, afirma Hblynda Morais



No centro da história está Diana, uma mulher trans e estudante de Medicina que busca construir um futuro longe da violência e do controle familiar. Ao lado dela, outros personagens enfrentam dilemas relacionados à identidade, aos desejos, à sobrevivência e à busca por liberdade. A peça aborda temas como transfobia, violência doméstica, exploração, pobreza, abandono e o direito à educação.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:



Ambientada na periferia recifense, a obra também destaca o humor, a sensualidade, a solidariedade e os sonhos presentes no cotidiano da comunidade. Com diferentes trajetórias reunidas sob o mesmo teto, “Barraco 8” propõe uma reflexão sobre pertencimento, aprisionamento e as possibilidades de construir novos caminhos.

Serviço:

Espetáculo “Barraco 8”

07, 08, 09 e 10 de outubro: Sessões às 19h30

10 e 11 de outubro: Sessões extras às 16h00

LOCAL: Teatro Hermilo Borba Filho Cais do Apolo, s/n - Bairro do Recife, Recife - PE

INFORMAÇÕES DE INGRESSOS:

Gratuito (Quantidade Limitada): Reserva antecipada via Sympla e retirada até meia hora antes de cada sessão diretamente na bilheteria do teatro.

Social: R$ 15,00 + 1kg de alimento não perecível (entregue na entrada do teatro).

Meia-entrada: R$ 15,00

Inteira: R$ 30,00

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