BAZAR "Bazar pro Bem" , evento beneficente, acontece nesta sexta (25) e sábado (26) na Casa Zero Peças de vestuário e acessórios masculinos e femininos de excelente qualidade e conservação estarão à venda com preços acessíveis



Nesta sexta-feira (25) e sábado (26 ), acontece o Bazar Pro Bem, na Casa Zero, das 9h às 20h, aberto ao público. O evento é organizado há mais de 15 anos por um grupo de amigas, com renda totalmente beneficente.



A oportunidade oferece ao público a chance de adquirir peças de roupas e acessórios de boa qualidade, com ótimos preços, e ainda contribuir com três instituições com foco na transformação social: Rua do Bem, Fábrica do Bem e Amor ao PET.

Estarão à venda roupas femininas e masculinas, sapatos, bolsas e acessórios de diversas marcas. Com preços a partir de R$ 20,00, os produtos são o resultado de um mutirão de arrecadação liderado pelas organizadoras do bazar e amigas Mary Berenstein, Ana Lucia Caribé, Karine Berenstein, Helena Ribemboim, Andrea Engelsberg e Sheyla Perman.

Ao longo dos anos, o projeto, que já contribuiu com diversas causas e instituições sociais, cresceu bastante e tem ampliado seu alcance. Este ano, o valor arrecadado será compartilhado por três iniciativas. Além das pessoas em situação de rua atendidas pelo Projeto Rua do Bem, desenvolvido pela Paróquia de Santo Amaro das Salinas (onde possuem uma cozinha de apoio), no bairro de Santo Amaro, região central do Recife, o Bazar pro Bem também vai contribuir com o projeto Amor ao PET, que intermedia os cuidados e adoção de animais domésticos em situação de abandono, e com a Fábrica do Bem, que desenvolve ações para cuidar de voluntários e líderes sociais.

“Passamos meses recolhendo com amigos e familiares peças de vestuário e acessórios de qualidade e em excelente estado de conservação. A intenção é realmente oferecer boas oportunidades para quem compra e se dispõe em colaborar com o nosso propósito beneficente”, explica Mary Berenstein, fundadora do grupo que hoje organiza o Bazar Pro Bazar pro Bem / Foto:Divulgação

Muitas das peças que estarão expostas na Casa Zero, já estão na vitrine virtual do perfil do evento no Instagram @bazarprobem.



O Projeto Rua do Bem distribui 250 refeições diárias para moradores do entorno de Santo Amaro, além de remédios, cobertores, colchonetes e material de higiene para pessoas em situação de rua.

"Nesta edição do Bazar Pro Bem, decidimos abraçar também o projeto Amor ao PET, que recolhe animais abandonados, providenciando tratamento veterinário, vacinação e intermediação da adoção”, completa Mary, uma das voluntárias da Pastoral.

O local do Bazar Pro Bem deste ano, a Casa Zero, mall social da Rede Muda Mundo, também foi escolhido com o propósito de contribuir com mais um projeto: a Fábrica do Bem, que desenvolve experiências socioemocionais para acolher quem é voluntário, líder social e precisa de atenção e cuidados.

“Somos um projeto atento aos desafios e vulnerabilidades de quem dedica boa parte do seu tempo em trabalhar pelo próximo. Muitas vezes a saúde emocional fica abalada e é necessária uma rede de apoio para conseguir superar”, explica Milena Vaciloto, líder do projeto.



Serviço:

Bazar pro Bem

Casa Zero – Rua do Bom Jesus, 237, Recife Antigo

Sexta-feira e Sábado (25 e 26.08)

9h às 20h

