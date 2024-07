Bazar Solidário do Coletivo Unificados Pop Rua tem terceira edição neste sábado (13)

A- A+

SOLIDARIEDADE Bazar Solidário do Coletivo Unificados Pop Rua tem terceira edição neste sábado (13) O bazar acontece neste sábado (13) em Casa Amarela e os valores arrecadados serão destinados às atividades do projeto com alimentação de moradores de rua

Mais uma Bazar Solidário será realizado pelo Coletivo Unificados pela População em Situação de Rua- Pop Rua, neste sábado (13), em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. Os recursos arrecadados com o evento serão utilizados para apoiar as atividades, incluindo a distribuição de alimentos, atividades de saúde e a manutenção da sede do projeto, que fica localizada no bairro de Santo Amaro. O bazar será realizado na Av.Norte, 4766, ao lado do Armazém Coral, em Casa Amarela, das 9h às 17h

Na sede do Coletivo Pop Rua é onde são preparadas as refeições, e se desenvolvem atividades junto às comunidades atendidas. O espaço também é utilizado para capacitações e oferece um local onde a população pode cuidar da higiene pessoal, que é algo essencial para manter a dignidade dessas pessoas.

"Esse evento é essencial para garantir a continuidade do projeto e o funcionamento da nossa sede. O Unificados Pop Rua distribui semanalmente mais de 1000 refeições a moradores de rua, além de oferecer assistência jurídica, atendimentos de saúde e realizar diversas atividades em nossa sede". afirma Catarina Lago, dentista e voluntária do projeto.

Parte dos integrantes do Coletivo Pop Rua/ Foto Divulgação

O bazar contará com uma variedade de produtos novos e usados, como roupas, sapatos e itens de cama, mesa e banho, com preços a partir de R$ 2.

"Quem quiser doar produtos para o evento também pode entrar em contato pelo Instagram @unificadospsr. "Os produtos oferecidos são de qualidade e, ao ajudar, você nos ajuda a manter esse projeto que é tão importante. Agradecemos o apoio e a solidariedade de todos que contribuem para que possamos continuar nossa missão de ajudar a população em situação de rua de nossa comunidade," diz Catarina Lago.

Fundado em 2016, o Coletivo Unificados Pop Rua reúne mais de 50 projetos que trabalham com pessoas em situação de rua e em vulnerabilidade social na Região Metropolitana do Recife. O objetivo é ajudar essas pessoas a saírem das ruas, atuando em três pilares: apoio a projetos em comunidades vulneráveis e prevenção e cuidado com quem está atualmente nas ruas.

Serviço:

Terceira edição do Bazar Solidário do Coletivo Unificados Pop Rua.

Sábado, 13 de julho, das 09h às 17h

Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4766, ao lado do Armazém Coral

