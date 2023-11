A- A+

SOLIDARIEDADE Bazar Solidário Natalino da LBV alia moda e solidariedade no combate à fome A ação visa a Campanha de Natal da Instituição, que vai ajudar 8 mil pessoas com alimento na mesa, em Pernamnbuco

A Legião da Boa Vontade (LBV) promove nesta quinta(16) e sexta-feira (17), das 9h às 16h, o Bazar Solidário Natalino, em prol da pioneira Campanha de Natal Permanente da LBV - Jesus o Pão Nosso de Cada Dia, que tem o objetivo em atender neste mês de dezembro, mais de 2 mil famílias com cestas de alimentos em nove municípios com o menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, no Estado de Pernambuco. A mobilização impactará mais de 8 mil pessoas com alimento na mesa.

O evento, que vai acontecer na própria unidade da LBA, na Rua dos Coelhos, 219, Bairro dos Coelhos, no Centro do Recife, tem o apoio do Instituto C&A, oferecendo mais de mil peças de roupas novas de marcas comercializadas pela loja de âmbito nacional, para o look da criança ao adulto. O doador poderá adquirir as peças do Bazar, via cartão de crédito, dinheiro e transferência bancária pelo PIX: [email protected].

bazar Solidário da LBV



A LBV na capital pernambucana oferece serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos de comunidades em vulnerabilidade social na área Central do Recife, chegando também suas campanhas humanitárias ao Sertão do Moxotó e do Vale do São Francisco. Todo o trabalho empreendido pela LBV é mantido por doações.

SERVIÇO:

Data: 16 e 17 de novembro – quinta e sexta-feira – Horário: 9h às 16h.

Local: Unidade da LBV – Rua dos Coelhos, 219 – Bairro dos Coelhos



