SHOW Bee Gees Alive relembra clássicos dos irmãos Gibb no Teatro Guararapes na próxima sexta(24) Massachusetts, Words, To Love Somebody, Stayin´Alive, More Than a Woman são algumas das canções que estarão no setlist do espetáculo

Na próxima sexta-feira (24), recifenses e turistas, fãs de Bee Gees, terão a oportunidade de cantar juntos “Ah, ah, ah ah stayin’ alive”. É que esse e outros clássicos da banda anglo-australiana estarão no palco do Teatro Guararapes, a partir das 21h. A Bee Gees Alive, formada pelos vocalistas paulistanos Júnior Santana, Guido Roverso e Sérgio Rosa, vão reproduzir fielmente a mítica banda dos irmãos Gibb, com performances que encantam o público em todos os locais onde apresentam o tributo. Os ingressos estão à venda por meio do site de vendas oficial do Centro de Convenções, ticketWORK (cecontickets.com.br).

Bee Gees Alive/ Foto: Marcelo Vidal Bee Gees Alive/ Foto: Marcelo Vidal



As incríveis semelhanças, físicas e vocais, levaram a crítica especializada internacional a aclamar o Bee Gees Alive como a melhor banda de tributo aos Bee Gees do mundo em 2003. Trata-se de um retrato fiel de uma das principais bandas da década de 1970.



Executando clássicos como Massachusetts, Words, To Love Somebody, Stayin´Alive, More Than a Woman, I Started a Joke, Lonely Days, Night Fever, More Than a Woman, How Deep is Your Love e tantos outros sucessos que marcaram a carreira dos Bee Gees, o tributo leva uma experiência rara aos apreciadores dos irmãos Gibb. Todos os grandes hits estarão no espetáculo.



A Bee Gees Alive já conquistou espaços em programas de TV tais como os de Ronnie Von, Hebe Camargo, Cátia Fonseca, e na Máquina da Fama no SBT. O grupo também já esteve em renomados teatros: Coliseu de Santos, Bradesco, Brasil Vallourec em Belo Horizonte, Riachuelo RN e Gazeta SP.

