Seg, 05 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda05/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
HOMENAGEM

Beth Carvalho ganha homenagem especial na CAIXA Cultural Recife

Espetáculo conduzido por Lu Carvalho celebra os 80 anos da Madrinha do Samba com músicas, histórias e memórias da convivência familiar

Reportar Erro
A cantora e compositora Lu Carvalho apresenta o espetáculo "Beth 80 Pelo Olhar de Lu Carvalho A Sobrinha da Madrinha" na CAIXA Cultural RecifeA cantora e compositora Lu Carvalho apresenta o espetáculo "Beth 80 Pelo Olhar de Lu Carvalho A Sobrinha da Madrinha" na CAIXA Cultural Recife - Foto: Emerson Menezes

A cantora e compositora Lu Carvalho chega ao Recife com o espetáculo "Beth 80 – Pelo Olhar de Lu Carvalho – A Sobrinha da Madrinha", nos dias 6 e 7 de outubro às 19h30, na  CAIXA Cultural Recife. A apresentação celebra os 80 anos de Beth Carvalho, uma das principais intérpretes da música popular brasileira.

Para falar sobre o show, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a cantora e compositora Lu Carvalho, que fala sobre a concepção do espetáculo "Beth 80 pelo olhar de Lu Carvalho".

Vou fazer um espetáculo diferente que só eu vou poder fazer, porque através do meu olhar, da minha vivência, a Beth que eu conheço ninguém conhece: a madrinha do samba é de todo mundo, mas tia ela é só minha.”, afirma Lu Carvalho

No palco, Lu faz uma homenagem a sua tia, revisitando canções que marcaram a carreira da Madrinha do Samba apresetando um repertório acompanhado por histórias, lembranças e experiências vividas ao lado de Beth Carvalho. A proposta aproxima música e memória, revelando também aspectos da artista fora dos palcos. 


Beth Carvalho teve uma trajetória de mais de cinco décadas dedicada ao samba e à cultura popular brasileira. Lu Carvalho também construiu carreira na música e participou de projetos ligados à preservação e celebração do samba.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

No Recife, o espetáculo apresenta ao público uma homenagem marcada pela memória familiar e pelo repertório de uma das grandes vozes do samba. O espetáculo integra uma circulação nacional que começou em Salvador e seguirá por Curitiba e Fortaleza.

 

SERVIÇO:

Beth 80 – Pelo Olhar de Lu Carvalho – A Sobrinha da Madrinha
Local: CAIXA Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Recife (PE)
Período: 6 e 7 de outubro de 2026 (terça e quarta-feira)
Horário: 19h30
Duração: 90 minutos
Classificação indicativa: Livre para todos os públicos
Interpretação em Libras: no show do dia 06/10
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei), à venda a partir das 12h do dia 01/10 (sexta-feira) no site da CAIXA Cultural
Acessibilidade: espaço acessível para pessoas com deficiência
Informações: CAIXA Cultural | Instagram: @caixaculturalrecife
Patrocínio: CAIXA

Reportar Erro

Veja também

Newsletter