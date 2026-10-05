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HOMENAGEM Beth Carvalho ganha homenagem especial na CAIXA Cultural Recife Espetáculo conduzido por Lu Carvalho celebra os 80 anos da Madrinha do Samba com músicas, histórias e memórias da convivência familiar

A cantora e compositora Lu Carvalho chega ao Recife com o espetáculo "Beth 80 – Pelo Olhar de Lu Carvalho – A Sobrinha da Madrinha", nos dias 6 e 7 de outubro às 19h30, na CAIXA Cultural Recife. A apresentação celebra os 80 anos de Beth Carvalho, uma das principais intérpretes da música popular brasileira.

Para falar sobre o show, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a cantora e compositora Lu Carvalho, que fala sobre a concepção do espetáculo "Beth 80 pelo olhar de Lu Carvalho".

Vou fazer um espetáculo diferente que só eu vou poder fazer, porque através do meu olhar, da minha vivência, a Beth que eu conheço ninguém conhece: a madrinha do samba é de todo mundo, mas tia ela é só minha.”, afirma Lu Carvalho

No palco, Lu faz uma homenagem a sua tia, revisitando canções que marcaram a carreira da Madrinha do Samba apresetando um repertório acompanhado por histórias, lembranças e experiências vividas ao lado de Beth Carvalho. A proposta aproxima música e memória, revelando também aspectos da artista fora dos palcos.



Beth Carvalho teve uma trajetória de mais de cinco décadas dedicada ao samba e à cultura popular brasileira. Lu Carvalho também construiu carreira na música e participou de projetos ligados à preservação e celebração do samba.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

No Recife, o espetáculo apresenta ao público uma homenagem marcada pela memória familiar e pelo repertório de uma das grandes vozes do samba. O espetáculo integra uma circulação nacional que começou em Salvador e seguirá por Curitiba e Fortaleza.

SERVIÇO:

Beth 80 – Pelo Olhar de Lu Carvalho – A Sobrinha da Madrinha

Local: CAIXA Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Recife (PE)

Período: 6 e 7 de outubro de 2026 (terça e quarta-feira)

Horário: 19h30

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: Livre para todos os públicos

Interpretação em Libras: no show do dia 06/10

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes CAIXA e casos previstos em lei), à venda a partir das 12h do dia 01/10 (sexta-feira) no site da CAIXA Cultural

Acessibilidade: espaço acessível para pessoas com deficiência

Informações: CAIXA Cultural | Instagram: @caixaculturalrecife

Patrocínio: CAIXA

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