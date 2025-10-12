A- A+

INCLUSÃO Bienal Internacional do Livro é palco do programa Resgatando a Cidadania O evento termina neste domingo (12), no Centro de Convenções de Pernambuco

O programa Resgatando a Cidadania que vai ao ar todo sábado, a partir do meio-dia, pela Rádio Folha 96,7FM, neste sábado (11) voltou a ser apresentado, ao vivo, no ambiente da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. O evento se realiza no Centro de Convenções, em Olinda, até este domingo, dia 12 de outubro. O apresentador Domingos Sávio já transmitiu o programa do sábado anterior (04)da Bienal.

Entre os entrevistados por Sávio no programa atual estava o deputado federal Pedro Campos, que falou de projeto que defende na Câmara Federal, que entre outras coisas dá condições para que pessoas surdas que falam libras possam ser atendidas, com condições dignas, com intérpretes de Libras em todos os serviços públicos.

A atual edição da Bienal teve como destaque a inclusão e acessibilidade para Pessoas com Deficiência, não só com espaços e acessos adaptados, mas muitas oportunidades para escritores, artistas e expositores com deficiência ou que trazem produções sobre o tema.

O comunicador Domingos Sávio, que é cego, apresenta o único programa em Pernambuco destinado, especialmente, à pessoa com deficiência. Na Bienal fará o lançamento do livro de sua autoria, com Thiago Queiroz: "20 Anos de História do Programa Resgatando a Cidadania”, acompanhado de uma palestra sobre a 15ª edição do Referendo Microfone Braille – ano 2025. O lançamento será neste domingo (12) às 15h, no espaço “Lugar de Acesso” – Rua 1 da Bienal. O exemplar será autografado e estará disponível para aquisição no valor de R$ 50,00.

O Programa Resgatando a Cidadania é apresentado todo sábado, a partir do meio-dia, pela Rádio Folha 96,7FM, produzido e apresentado pelo radialista Domingos Sávio.

