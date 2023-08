Bienal PE confirma data para a sua 14ª edição

A- A+

A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco está de volta, agora em sua 14ª edição, e promete atrair o público com um evento grandioso entre os dias 06 e 15 de outubro. Realizada numa área de mais de 9 mil m² no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, a feira já é reconhecida como o terceiro maior evento literário do Brasil e o maior do Nordeste.

Para aquecer o público, a Bienal promoverá atividades virtuais em agosto e setembro. Este mês, ainda acontecem as ações: "Primeira Infância", dia 10 de agosto, às 19h, com Jane Santos e Patrícia Vasconcelos como convidadas e mediação de Rogério Morais; "Encontros Assombrados", com a escritora Cláudia Lemes e apresentação de Frederico Toscano, no dia 17 de agosto, às 19h; e "Conexões Atlânticas", com apresentação de Geórgia Alves e Adriana Mayrinck, dia 24 de agosto, às 17h. Antes, no dia 3 de agosto, a convidada especial do bate-papo “Bienal Conecta” foi a cantora, compositora e dançarina Pepita.

Sob o tema "Fome de quê? Você é o que você lê!”, o evento traz à tona discussões sobre a fome em suas diversas facetas, indo além da necessidade de alimentação para explorar os anseios e desejos que permeiam o ser humano. Essa temática instigante proporcionará aos amantes da literatura um encontro com obras que abordam questões sociais, existenciais e culturais.

Este ano, a Bienal presta homenagem a dois pernambucanos de destaque em suas áreas: Josué de Castro (in memoriam) e Lia de Itamaracá. O primeiro é o intelectual pernambucano que dedicou parte de sua vida a estudar e combater a fome no Brasil. Sua obra e legado permanecem como fonte de inspiração para a compreensão e superação dos desafios sociais contemporâneos. Já a segunda é cantora e compositora, considerada a mais célebre cirandeira do Brasil. Patrimônio Vivo de Pernambuco, honraria concedida pelo Governo do Estado, Lia é exemplo de talento e superação.

Entre as presenças já confirmadas para esta edição estão nomes que passam pela literatura, sociologia, jornalismo, design gráfico e conteúdo para internet. Xico Sá, Clara Alves, Eliane Brum, Lira Neto e Micheliny Verunschk são alguns desses nomes. Mais atrações nacionais e internacionais serão anunciadas em breve. Entre os expositores já confirmados, nomes como ABEU, Aleph, Boitempo, Ciranda Cultural, Cortez, CPAD, EDUSP, Global, Vozes e muitos outros.

O evento tem patrocínio do Itaú Unibanco, com apoio da Prefeitura do Recife, Sebrae, Sesc Pernambuco. Também há apoio institucional da Associação Brasileira de Difusão do Livro (ABDL), Associação Brasileira das Editoras Universitárias (ABEU), Câmara Brasileira do Livro (CBL), Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e União Brasileira de Escritores de Pernambuco (UBE PE). A realização é da Cia de Eventos, Ideação, VOX, Ministério do Turismo, Ministério da Cultura e Governo Federal.

“A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco será um espaço para a promoção da cultura de paz através da leitura, utilizando também a internet como ferramenta de alcance e disseminação do conhecimento. A integração com a Câmara Brasileira do Livro e o apoio do Centro Josué de Castro reforçam o caráter colaborativo e transformador do evento”, diz Guilherme Robalinho, um dos produtores do evento.

Com o apoio do Sebrae, pequenas editoras, autores independentes e empresas da área de economia criativa de Pernambuco terão a oportunidade de participar do evento em estandes a preços acessíveis, fomentando a diversidade e pluralidade do mercado editorial.

“Depois de realizarmos uma edição bem-sucedida em pleno resguardo imposto pela pandemia, agora apresentaremos uma entrega de fôlego, onde manifestaremos que sim, com a alegria que caracteriza nossa região e nosso Pernambuco, estamos com fome, muita fome: fome de empatia, de propósito e de vida. A gente quer comida, claro, mas nestes tempos de reencontro e de redefinições temos grandes desejos também de conhecimento, cidadania e de humanismo. E o ato de ler é um grande começo para tanto”, diz Rogério Robalinho, também produtor da Bienal PE.

Conheça os espaços de conteúdo da XIV Bienal PE

Artist Alley

Espaço exclusivo para artistas, ilustradores e quadrinistas independentes apresentarem seus trabalhos e comercializarem seu material. Proporciona uma dinâmica interativa entre público e profissionais.

Bienalzinha

Um ambiente exclusivo para o público infantil. Conta com uma programação extensa com oficinas, contação de histórias, bate-papos com o autor, lançamento de livros infantis e espetáculos voltados para os pequenos leitores.

Auditório Círculo das Ideias

Espaço voltado para a realização de palestras e debates que discutem as mais diversas e atuais temáticas. O local abriga as atividades mais densas e que geralmente recebem mais público.

Palco Sesc Além das Letras

São realizadas apresentações artístico-culturais, recitais poéticos, saraus, além de apresentações escolares, de K-Pop e de Cosplays.

Plataforma de Lançamentos

O ambiente mais democrático da Bienal. Espaço destinado para a realização de lançamentos de livros e quadrinhos de autores consagrados ou emergentes. O espaço também dedicará um horário para a realização de dinâmicas voltadas ao universo geek, além de desenvolver discussões literárias.

Evento gera negócios para a cadeia do livro

Com 9 mil m² de área de exposição, a Bienal não é apenas um evento cultural de destaque, mas também um impulsionador econômico para toda a cadeia do livro. Reconhecida como o maior evento literário do Nordeste e o terceiro maior do Brasil, a Bienal atrai um público diverso e se estabelece como um ambiente propício para a realização de bons negócios pelos expositores.

Na sua última edição, com programação híbrida e duração de 12 dias, foram movimentados cerca de R$ 12 milhões em negócios.

“Ao longo dos anos, a Bienal tem se consolidado como um importante ponto de encontro entre leitores, escritores, editoras, distribuidores e livrarias, proporcionando uma plataforma única para a exposição e venda de livros. O evento oferece aos expositores uma oportunidade ímpar de estabelecer contato direto com seu público-alvo, ampliar sua rede de contatos e conquistar novos leitores”, explica Guilherme Robalinho.

SERVIÇO: XIV BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE PERNAMBUCO

Quando: 6 a 15 de Outubro de 2023, das 10h às 21h.

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco. Endereço: Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Complexo de Salgadinho. Olinda – PE.

