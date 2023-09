A- A+

CULTURA Bienal PE confirma presença de Lia de Itamaracá, Raphael Montes, Cannibal e Jorge Filó Sob o tema "Fome de quê? Você é o que você lê!", a feira literária acontece de 6 a 15 de outubro, no pavilhão interno do Centro de Convenções, em Olinda.

Para aquecer o público e aumentar as expectativas, a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco (Bienal PE) acaba de anunciar novos e grandes nomes confirmados na 14ª edição do evento literário, já reconhecido como o maior do Nordeste. Entre eles, Lia de Itamaracá, Raphael Montes, Jorge Filó e Cannibal. Ao longo da última semana, também foram confirmadas as presenças de Sérgio Vaz, João Anzanello, Andréa Nunes, Costa Senna e Elizandra Souza. Nesta segunda-feira (4), confirmou-se a participação de José Henrique Bortoluci, Roberto Beltrão e Márcio Benjamin.

A edição de 2023 da Bienal PE conta com o patrocínio do Itaú Unibanco, apoio da Prefeitura do Recife, Sebrae e Sesc Pernambuco. A Associação Brasileira de Difusão do Livro (ABDL), Associação Brasileira das Editoras Universitárias (ABEU), Câmara Brasileira do Livro (CBL), Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e União Brasileira de Escritores de Pernambuco (UBE PE) também dão apoio institucional ao evento. Já a realização fica a cargo da Cia de Eventos, Ideação, VOX, Ministério do Turismo, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Personalidades pernambucanas

Reconhecida como a maior cirandeira do Brasil, a cantora, atriz, compositora e patrimônio vivo do estado de Pernambuco, Lia de Itamaracá, vai estar presente no evento. E não é para menos. A artista é uma das personalidades homenageadas pela Bienal PE 2023, junto com Josué de Castro. O álbum musical mais recente de Lia é o “Ciranda sem fim”, lançado em 2019. Dada a importância de sua trajetória e legado para a cultura brasileira, a artista foi biografada pela jornalista Michelle de Assumpção, em 2020. No carnaval de 2024, ela será homenageada pela escola de samba carioca Império da Tijuca e também pela paulistana Nenê de Vila Matilde.

Outro pernambucano que marca presença no evento é o cantor e compositor Marconi de Souza Santos, mais conhecido como Cannibal. Autor do livro "Música Para O Povo Que Não Ouve", publicado pela editora Cepe, o músico é vocalista da banda Devotos e pioneiro no movimento punk em Pernambuco.

Poetas confirmados

Para quem gosta de poesias e poemas, a 14° edição da Bienal PE é o lugar certo. O poeta, escritor e produtor cultural, Jorge Filó, vem à Bienal para falar da sua mais recente obra, “Pecúlio”, lançada em 2023 com o apoio do Funcultura-PE. O livro conta com mais de 70 poemas de autoria do escritor e de seu heterônimo Anacreonte Sordano, tendo este, um capítulo à parte. Filó também tem outros dois livros publicados: “A Igreja do Diabo ou A Contradição Humana” e “Os de Cá com Os de Lá”.

O poeta mineiro, Sérgio Vaz, autor de livros como o “Colecionador de Pedras”, “Cooperifa: antropofagia periférica”, “Literatura, Pão e Poesia” e o mais recente “Flores da Batalha”, lançado este ano com apresentação de Emicida, também estará presente na Bienal PE.

Também participa da feira literária o cearense Costa Senna. O cordelista, poeta, cantor e ator é responsável pelas obras “O doido”, “Viagem ao centro da Terra” (adaptação do clássico de Júlio Verne), “Jesus brasileiro” (em parceria com Marco Haurélio), “Raul Seixas entre Deus e o Diabo”, “Jararaca”, “O bandido santo”, “A maldita ilusão”, “As lágrimas de Lampião”, “Escreveu, não leu, o pau comeu”, entre outros.

Elizandra Souza, escritora, poeta, jornalista, integrante do Sarau das Pretas e ativista cultural há 19 anos, é outra atração confirmada na Bienal PE 2023. Ela é autora dos livros “Filha do fogo - 12 contos de amor e cura”, “Águas da Cabaça” e “Punga”, além de já ter participado de várias antologias literárias.

Estreando na literatura, José Henrique Bortoluci, doutor em sociologia pela universidade de Michigan, chega ao evento literário com o livro "O que é meu" (Ed. Fósforo, 2023), que será publicado em dez idiomas.

Contos e ficção

No time de escritores, a Bienal PE traz João Anzanello, considerado uma das grandes revelações da ficção brasileira e um dos maiores contistas contemporâneos, com histórias traduzidas para oito línguas e vencedor por três vezes do Prêmio Jabuti, entre outros prêmios. Assina os romances “O céu implacável”, “Inventário do Azul” e “Trilogia do adeus”, além de livros de contos, como “Aquela água toda” e “Tramas de meninos”.

Romance policial e assombros – O escritor e roteirista brasileiro de literatura policial e suspense, Raphael Montes, vem à Bienal PE para falar sobre o livro “A mágica mortal”, lançado em 2023, e sobre a série “Bom dia, Verônica”, de 2020. Seu primeiro livro, Suicidas, foi publicado em 2010 pela editora Saraiva/Benvirá. O suspensepolicial, inclusive, o levou a ser finalista do Prêmio Benvirá de Literatura 2010, do Prêmio Machado de Assis 2012 da Biblioteca Nacional e do Prêmio São Paulo de Literatura 2013. Montes deve ainda anunciar outras novidades durante o evento.

Andrea Nunes, procuradora de Justiça em Pernambuco e romancista, também está confirmada no evento literário. Ela, que é membro da Associação Brasileira de Escritores de Romance, Policial, Suspense e Terror (Aberst), é autora de obras policiais como “A corte infiltrada” (Ed. Buzz), que recebeu o Prêmio Bunkyo de Literatura 2019, e “Jogo de Cena” (Ed. Cepe), uma obra vencedora do Prêmio Aberst de Literatura 2019, entre outras.

Garantindo a dose de lendas e assombrações, a Bienal PE confirma a presença do jornalista, escritor e editor d'O Recife Assombrado, Roberto Beltrão. Pelas edições Bagaço, ele publicou os livros "Histórias Sombrias dos Recife Assombrado" (2002), "Estranhos Mistérios do Recife Assombrado" (2008), "Malassombramentos" (2010), "Na Escuridão das Brenhas" (2013) e "Sete Assombrações em Retratos Falados" (2015). Com a socióloga Rúbia Lóssio, criou o "Almanaque Pernambucano dos Causos, Mal-assombros e Lorotas" (Editora Massangana, 2014).

Diretamente de Natal, Márcio Benjamin, advogado, escritor e roteirista brasileiro, também está entre as atrações. Márcio escreve principalmente obras de horror e terror, baseando-se em contos, casos e cenários de tradição nordestina.

Serviço

14° edição da Bienal PE -"Fome de quê? Você é o que você lê!”

6 a 15 de outubro, no pavilhão interno do Centro de Convenções, em Olinda.

