A- A+

LANÇAMENTO Biguá lança EP junino "A Fogueira" com participação de Irah Caldeira Faixa inédita composta por Biguá e João Neto celebra o clima junino com ritmo, tradição e referências à cultura nordestina

O cantor e compositor paraibano Biguá retorna ao Recife para lançar o EP junino “A Fogueira”, novo trabalho que celebra as tradições nordestinas, disponível em todas as plataformas digitais a partir do dia 11 de junho. Radicado em São Paulo desde o fim dos anos 1980, o artista reúne no projeto a participação da cantora pernambucana Irah Caldeira. A faixa-título, composta por Biguá e João Neto, aposta no clima das festas de São João com elementos do forró tradicional.

Para falar sobre o lançamento do EP, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou o cantor e compositor paraibano Biguá, que fala da parceria profissional e afetiva com a esposa Irá Caldeira.



É uma via de mão dupla, né? Nós estamos sempre dividindo essas coisas. E essa contribuição que tem o envolvimento do casal [...] ela faz com muita atenção as avaliações do que eu penso, do que eu proponho”, afirma Biguá.

Biguá também é produtor musical e músico regrava “Quem Quiser Chegar”, música de sua autoria que ganha nova versão para o São João. O baião, marcado pelo protagonismo das violas, traz versos inspirados na fé, na celebração e na união do povo nordestino, reforçando o clima dos encontros juninos.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

Com 16 álbuns lançados, Biguá também acumula sucessos gravados por nomes como Elba Ramalho, Claudia Leitte, Aviões do Forró e Gustavo Lima, entre outros grandes Artistas do cenário nacional da música.

Veja também