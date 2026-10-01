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CULTURA POPULAR Bistró do Chef reúne música, literatura e sabores nordestinos no Recife Encontro acontece nesta sexta-feira (2), a partir das 19h, na Rua Rosário da Boa Vista, com participação de Roberta Clarissa, Allan Sales e convidados

O Recife recebe, nesta sexta-feira (2), mais uma edição do Bistrô do Chef, encontro que reúne música, literatura, cultura e sabores nordestinos em uma programação dedicada à valorização da produção cultural pernambucana. O evento acontece a partir das 19h, na Rua Rosário da Boa Vista, nº 159.

Para falar sobre o evento, o programa Folha na Tarde com Simone Ventura, da Rádio Folha FM 96.7, entrevistou a jornalista e poeta Roberta Clarissa com o músico, cordelista e compositor Allan Sales. Roberta fala sobre sua volta ao Recife.

Estar de volta à casa é sempre uma felicidade... O Voz do Sertão fez parte dessa história trazendo a cantoria de viola aqui pelas ondas do rádio. E voltar aqui é sempre um prazer.*”, afirma Roberta Clarissa

Com o tema "De volta ao Recife", a programação terá a participação de Roberta Clarissa e Allan Sales, além de convidados. A proposta é criar um espaço de convivência entre diferentes manifestações artísticas, aproximando o público da música, da literatura e da cultura regional.

Acompanhe a entrevista através do player abaixo:

O encontro também destaca a gastronomia como parte da experiência, reunindo boa comida e referências à identidade nordestina. A iniciativa busca proporcionar ao público uma noite de encontros e troca de experiências em um ambiente inspirado na cultura e nos cenários do Recife.

Serviço

Bistrô do Chef – De volta ao Recife

Sexta-feira, 2 de outubro, às19h

Rua Rosário da Boa Vista, 159, Recife

Com Roberta Clarissa, Allan Sales e convidados

Música, literatura, cultura e sabores nordestinos

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