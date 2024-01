A- A+

INCLUSÃO Bloco das Ilusões recebe Orquestra Inclusiva entre convidados de acerto de Marcha, neste sábado Composta por pessoas com deficiência, Orquestra Inclusiva irá apresentar frevos clássicos na prévia, que acontece na sede do Galo da Madrugada, a partir das 18h

Criada a partir do desejo de se transformar uma pesquisa científica num projeto de vida, a Orquestra Inclusiva - idealizada e liderada pelo maestro, pedagogo e professor de libras Carlinhos Lua – foi criada com o intuito de formar uma banda filarmônica com pessoas com deficiência. O grupo, que conta, hoje, com 15 integrantes (entre cadeirantes, deficientes auditivos e visuais e também pessoas sem deficiência aparente, como apoio), é um dos convidados do Bloco das Ilusões para se apresentar nos Ensaios do Carnaval neste sábado (20), na sede do Galo da Madrugada. O evento começa às 18h.

Para a participação na sede do maior bloco do mundo, o maestro Carlinhos Lua conta que preparou um repertório adequado à ocasião.

“Vamos tocar dois dos mais clássicos frevos de bloco do nosso carnaval, que são ‘Madeira que Cupim não rói’ e ‘Último Regresso’; e, ainda, um frevo de rua”, adianta o maestro. Maestro Carlinhos Lua

Lua explica que a orquestra é parte das atividades do Instituto Inclusivo Sons do Silêncio- também idealizado por ele-, que existe desde 2015 e engloba outras atividades de inclusão para cidadãos do Recife e Região Metropolitana, tudo gratuito e financiado pelo próprio Lua.

“Arcamos com as despesas com o que recebo pelas aulas de libra que dou e também das com as apresentações musicais que faço. É a realização de um sonho esse trabalho com eles e, principalmente, ter conseguido provar para a sociedade a capacidade dessas pessoas”, afirma.

Ana Nery Menezes, presidente do Bloco das Ilusões, disse que é uma honra receber a Orquestra Inclusiva

“Já há algum tempo que acompanho o trabalho do maestro Carlinhos Lua e acho uma iniciativa linda, de doação, de ressignificação de pessoas na sociedade. A Orquestra Inclusiva, que é um projeto dele, nos deu a honra de vir participar dos nossos acertos de marcha. Estamos muito felizes porque acredito que é disso que o mundo precisa, de oportunidade e igualdade”.

Orquestra Inclusiva - Foto: Felipe Andrade

A agremiação também traz, no evento deste sábado, os cantores Gustavo Travassos, Cíntia Barros e Jefferson Santa Rosa. Os acertos de marcha compõem a programação dos Ensaios do Carnaval, que conta ainda, na mesma noite, com show de André Rio e convidados. Os ingressos custam R$ 60, individual, R$ 30, meia entrada, e R$ 300 a mesa para quatro pessoas – à venda na sede do Galo da Madrugada ou pelo site da Bilheteria Digital. Informações e reservas pelo fone (81) 3224-2899.

Serviço:

Acerto de Marcha Bloco das Ilusões e convidados / Ensaios do Carnaval André Rio e convidados

Data: 20 de janeiro

Local: Sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984, Bairro de São José)

Horário: 18h

Ingressos: R$ 60 (individual), R$ 30 (meia), R$ 300 (mesa para quatro pessoas) – à venda na sede do Galo da Madrugada ou pelo site da Bilheteria Digital.

Veja também

CULTURA Espetáculo musical aborda vida e obra de Luiz Gonzaga no Janeiro de Grandes Espetáculos, dia 25