Brasileiros vão encerrar 2023 com expectativas positivas para 2024, revela pesquisa da Febraban

O brasileiro encerra 2023 com um otimismo em relação ao próximo ano e à evolução do país nos últimos doze meses. Após um declínio entre fevereiro e outubro, a perspectiva de melhoria na vida pessoal retornou ao mesmo patamar de fim de 2022. De acordo com a pesquisa RADAR FEBRABAN mais recente, 59% dos entrevistados acreditam que o Brasil vai melhorar em 2024, um aumento de quatro pontos em comparação com o mesmo período de 2022. O contingente de pessimistas diminuiu de 26% para 17%.

Quase metade dos brasileiros (49%) considera que o país está melhor do que no ano anterior, marcando o maior percentual da série histórica no período de 12 meses, representando um aumento de dez pontos desde dezembro de 2022. Aqueles que veem o país como igual passaram de 25% para 30%, enquanto os que percebem piora caíram de 34% para 20%.

Em relação a 2024, 74% dos entrevistados têm uma perspectiva positiva para suas vidas e de suas famílias, mantendo-se estável desde dezembro de 2022. Aqueles que não preveem mudanças aumentaram de 11% para 14%, enquanto os que esperam piora oscilaram de 10% para 9%. A parcela que declara melhoria de vida em 2023 subiu três pontos desde dezembro de 2022, de 43% para 46%.

A pesquisa, conduzida pelo IPESPE entre 29 de novembro e 2 de dezembro, com 2 mil pessoas em todo o país, aborda as expectativas dos brasileiros para este ano e o próximo, abrangendo aspectos como vida pessoal, política, economia, compras de fim de ano, endividamento, Reforma Tributária e segurança bancária. A aprovação ao Governo Lula permanece em 51%, enquanto a desaprovação cresceu seis pontos, atingindo 42%.

