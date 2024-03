Brega Awards 2023: Votação aberta para os melhores da Cena Brega

A- A+

A quarta edição do Brega Awards acontecerá no Teatro do Parque, no dia 03 de abril, em uma noite especial para a cena do Brega. A votação está disponível no site:

"Estamos muito felizes em chegar nesta quarta edição sendo a única premiação a homenagear a cena brega, valorizando a música e os artistas que se dedicam a ela, reconhecendo sua importância e contribuição para a cultura brasileira. Esta edição promete ser mais um sucesso, e o público já pode se preparar para votar em seus artistas favoritos", convida o idealizador do Brega Awards, Eduardo Lacerda.

Com o tema "O Brega é do Povo", o evento deste ano promete uma celebração emocionante, repleta de surpresas, enquanto homenageia os principais nomes do ritmo que têm conquistado o Brasil e o mundo.

A premiação conta com categorias que incluem os melhores MCs, cantores, dançarinos, balés, bandas, produtores musicais, personalidades, humoristas e revelações. Também existem categorias focadas em produtos artísticos, como melhores músicas, clipes, compositores, entre outros.

Desde sua criação em 2020, o Brega Awards celebra a diversidade cultural, a criatividade e o talento dos artistas da música brega, reconhecendo aqueles que se destacaram no cenário musical durante o ano.

