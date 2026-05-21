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CANAL SAÚDE Bronquiolite pressiona UTIs pediátricas em Pernambuco e acende alerta entre especialistas Doença respiratória pode evoluir rapidamente em bebês e exige atenção aos primeiros sintomas

O que começa como uma simples coriza pode, em poucos dias, se transformar em uma corrida contra o tempo dentro de uma UTI. Esse tem sido o cenário enfrentado por famílias em Pernambuco, onde o aumento dos casos de bronquiolite já pressiona o sistema de saúde e acende um alerta entre especialistas.

Dados da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) apontam mais de mil casos graves de bronquiolite e outras doenças respiratórias no estado neste ano, com a maioria concentrada em crianças de zero a dois anos. Os bebês com menos de seis meses são os mais vulneráveis. Em momentos críticos, UTIs pediátricas chegaram perto da lotação máxima, com crianças aguardando vagas para atendimento intensivo.

Nesta quinta-feira (21), o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, conversou, no Canal Saúde, com o pneumologista da Pad Saúde e professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Eraldo Simões Barbosa, que falou sobre como a bronquiolite pode evoluir rapidamente em bebês.

Acompanhe a entrevista através dos players abaixo:



O pneumologista Eraldo Simões iniciou explicando o que exatamente inflama durante um quadro de bronquiolite, e alertou sobre os pacientes que têm maior dificuldade em combater essa infecção sozinhos.

“Os bronquíolos são as ramificações mais finas dos brônquios, localizadas na parte final da árvore brônquica. Quando ocorre uma infecção por vírus respiratórios e o sistema imunológico não consegue combatê-la adequadamente, pode surgir um quadro de bronquiolite, que é a inflamação dos bronquíolos. Os casos mais graves costumam ocorrer em crianças, especialmente prematuras e recém-nascidas”, explica. Eraldo Simões Barbosa, pneumologista

Como os sintomas iniciais se confundem muito com os de uma gripe comum, o especialista detalhou os sinais físicos exatos que indicam que a criança está com falta de oxigenação e precisa ser levada ao pronto-socorro imediatamente.

“O principal sinal de gravidade em crianças é o aumento do esforço para respirar. A criança pode apresentar respiração acelerada, batimento das asas do nariz e um afundamento da pele entre as costelas durante a respiração, sinal conhecido como tiragem. Ao perceber qualquer um desses sintomas, é importante procurar atendimento médico imediatamente”, alerta o médico.

Ao ser questionado sobre os métodos de prevenção, Eraldo Simões trouxe um alerta importante de que a imunização contra o vírus sincicial respiratório (VSR) já é uma realidade na rede privada, mas esbarra na falta de políticas públicas para a população em geral.

“A vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR) já existe, mas ainda não foi incorporada ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Atualmente, ela está disponível apenas na rede privada. A inclusão desta vacina no sistema público depende também de mobilização e pressão da população sobre seus representantes político”, conta.

Por fim, o pneumologista desmistificou que o frio em si causa a doença, explicando que o verdadeiro perigo das épocas chuvosas é o comportamento humano e as aglomerações em ambientes fechados, o que facilita o contágio.

“O que acontece nos períodos de chuva e queda de temperatura é que as pessoas tendem a ficar mais próximas umas das outras, em ambientes fechados e com aglomeração. Como a transmissão ocorre de pessoa para pessoa, o risco de contágio aumenta”, explica o especialista.

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