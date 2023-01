Café e inteligência emocional

A- A+

O café inspira ideias, estimula a criatividade e nos ajuda a pensar. Nos dias atuais, um conceito que ganha cada vez mais popularidade é a chamada inteligência emocional, que pode dialogar com o tema café, a segunda bebida mais consumida no mundo. Para falar sobre a relação do café com a inteligência emocional, o barista Alan Cavalcanti e o âncora Jota Batista conversaram com o treinador de inteligência emocional, coach e hipnoterapeuta, Sidney Mamede, no Conexão Café desta quinta-feira (19), transmitido pela Rádio Folha 96,7 FM.



Na entrevista, o profissional explicou que, basicamente, inteligência emocional é a capacidade de fazer a gestão sobre as emoções.



O gerenciamento das emoções é o que determina o nível de inteligência emocional que o indivíduo tem. A forma como você age em diversas situações da vida. Se você age com estresse extremo, age tensionando, delega o controle das coisas para outras pessoas. O tempo que você passa entre o momento de estresse e a recuperação disso: se dura todo o dia ou se, logo após o episódio, já retoma o controle das emoções. Inteligência emocional está relacionada a isso”, afirmou o hipnoterapeuta.



Sidney Mamede também falou sobre como o café pode ajudar na inteligência emocional de uma pessoa.



Há um componente do café, importante, que é a cafeína. Ela traz energia, vigor, por isso, traz uma certa sensação de satisfação, de felicidade. Se tomar um café te remete a uma condição de alegria e inspiração; uma condição de ser mais produtivo, proativo, e de ajudar a ter o controle da sua vida: sensacional!”, declarou.



