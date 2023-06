Café e jardim, uma tendência nas cafeterias

A- A+

É cada vez mais comum encontrarmos nas grandes cidades jardins urbanos, seja nos telhados, as paredes verdes e jardins verticais. A preocupação em ampliar áreas verdes em ambientes nos quais o concreto predomina também envolve os apaixonados por café. Cafeterias com jardins belíssimos, tanto na área externa, quanto na interna, ganham espaço no mercado. Inclusive, os locais nos quais você toma bons cafés e ainda pode comprar uma linda plantinha, para decorar e alegrar sua casa. Pensando nisso, o barista e apresentador Alan Cavalcanti bateu um papo no Conexão Café desta semana com o Alexandre Gomes, barista e empreendedor da Atelier Botânica.

Durante a entrevista, Alexandre Gomes explicou que café e jardins já são uma tendência no mundo.

“Jardins dentro das cafeterias é uma tendência e funciona bem. Já existem vários estudos que quando o ambiente tem esse design biofílico ele faz que o cliente se sinta mais à vontade e tenha uma sensação de bem-estar. Recentemente fiz uma viagem para conhecer alguns jardins verticais, em João Pessoa, e conheci uma cafeteria que tem que seguir de exemplo para várias daqui”, enfatizou o empreendedor.

Por fim, Alexandre comentou sobre suas redes sociais e onde o público pode encontrá-lo.

Nós temos o perfil que é o Ateliercbotânica, no instagram. Tenho o Whatsapp no número (81) 9 8810-1505. Qualquer informação sobre estrutura, projetos de paisagismo é só falar no instagram ou no próprio whatsapp", finalizou.

