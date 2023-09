Café e livros, uma combinação perfeita

A- A+

Na sua opinião, Café e Livros dão match? Imagine preparar um bom café, pegar um bom livro, sentar naquele cantinho confortável de seu lar e esquecer do mundo por alguns momentos? Ou mesmo, ir para uma cafeteria, inclusive dentro de livrarias, e curtir uma boa leitura? Sem dúvidas é uma experiência muito prazerosa, para a maioria dos apaixonados por café. Encontros literários, noite ou tarde de autógrafos, saraus e diversas atividades ligadas aos livros acontecem frequentemente nas cafeterias. E para conversarmos sobre esta combinação perfeita, nosso apresentador, o barista e empreendedor Alan Cavalcanti conversou com Dayvton Almeida, escritor, ator e CEO da Editora Ser Poeta, no Conexão Café, desta quinta (21).

Dayvton Almeida, escritor, ator e CEO da Editora Ser Poeta. Foto: divulgação

Para Dayvton Almeida, livro e café da super certo.

“A convivência da pausa na hora da escrita, e o hábito de ler e escrever dá sono, pois estamos concentrados ao máximo ali. Se não tiver um energético do lado, pode ser que as ideias também não fluem como o ideal. Por isso o café vem com essa combinação perfeita por ser um energético natural”, explicou.

O ator Dayvton Almeida, também que cabe colocar livros dentro das cafeterias.

“Já cabe ter livros nas cafeterias, pois você vai tomar um café e ter um livro do lado facilita a leitura. Esses espaços onde abrem-se porta para a literatura deveriam ser ampliados, não só nas cafeterias”, disse.

