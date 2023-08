Café e neurociência: mitos e verdades

A- A+

O Café é estimulante? Tira o sono? Beber café me deixa mais inteligente? Estas são algumas perguntas recorrentes no google sobre o que o café gera em nossas mentes. Considerando que, depois da água, é a bebida mais consumida no mundo, é compreensível a grande curiosidade sobre o tema. Muitos estudos são realizados sobre os efeitos da cafeína em nosso organismo, especialmente, sobre usos benéficos e contra indicações para o consumo do café. Desta forma, muita polêmica surge a partir da divulgação destes estudos. Ora o café é um vilão, ora nossa querida bebida cafeinada é a salvação. Para entendermos melhor sobre o tema, e tirar todas as nossas dúvidas, nosso apresentador, o barista e empreendedor Alan Cavalcanti @roledobarista convidou a professora Maria da Soledade Rolim @solneurofono que é Fono e Doutora em Neurociência para um papo sobre Café e Neurociência.



Há um limite diário do consumo de café que, se desrespeitado, causa efeitos negativos no corpo; e a Doutora em Neurociência revelou qual é.



A cafeína é uma substância que tem uma rápida absorção no nosso trato gastrointestinal, então, em 30-60 minutos, ela já atinge seu pico na corrente sanguínea. Existe uma dosagem que é considerada potencialmente benéfica e um limite que já vai para o consumo excessivo que te faz ter efeitos danosos; e a linha entre os dois é bem tênue. Precisamos ter cuidado e conhecer nosso organismo. Se você já bebe café regularmente, você já tem ideia de quantas xícaras te potencializam e quantas podem te levar a uma situação de incômodo, de ansiedade. Em média, o máximo é 300 mg de cafeína, o que corresponde a mais ou menos quatro xícaras de café”, afirmou a Doutora.



A profissional explicou, ainda, a relação entre café e inteligência.



É comprovado que a cafeína potencializa a cognição, que, simplificadamente, é nossa capacidade de aprender, resgatar e utilizar informações. Então, uma dosagem regular e moderada de café é capaz de melhorar sua memória visual e auditiva, a sua capacidade de tomar uma decisão em situação de maior alerta, o tempo de resposta. A cafeína, de fato, pode te ajudar, mas tem que prestar atenção na quantidade de consumo diário”, disse Maria da Soledade Rolim.



O programa Conexão Café acontece todas as quintas-feiras às 13h, e pode ser acompanhado pelo dial da Rádio Folha FM 96,7 ou pelo canal do YouTube e Facebook da Folha de Pernambuco.



