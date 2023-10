A- A+

Um Café quentinho é uma das coisas mais gostosas da vida, não é mesmo? Pelo menos, para a maioria das pessoas que gostam da segunda bebida mais consumida no mundo. Mas entre os coffee lovers ter crescido o interesse por cafés gelados. São várias as possibilidades de bebidas geladas, cremosas, refrescantes. A aposta do momento é o Cold Brew, uma forma de preparo de café gelado, que não leva calor em seu preparo.

Como este tipo de café ainda é pouco conhecido do público geral, nosso apresentador, o barista e empreendedor Alan Cavalcanti convidou o barista Raphael Vasconcelos da Oxe Cold Brew, que é também beer somelier, que é um dos fundadores do Recife coffee e da Ascape, para um papo sobre o tema e as tendências do setor.

O Conexão Café, com Jota Batista e o barista Alan Cavalcanti, na Rádio Folha FM 96,7, traz nesta quinta-feira como tema CAFÉ GELADO: OS SABORES E POSSIBILIDADES DA BEBIDA

O programa começa às 13h e pode ser acompanhado pelo dial da Rádio Folha FM 96,7 ou pelo canal do YouTube e Facebook da Folha de Pernambuco. Quer ouvir o conteúdo conpleto, acesse o player abaixo.

