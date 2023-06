A- A+

CONEXÃO CAFÉ Cafeterias e livrarias no mesmo espaço: uma tendência? Liliane Jacques do Celeste Café Oficial e Bruno Blackburn da Livraria e Café foram os entrevistados do Conexão Café desta quinta (1º)

Um dos passeios culturais mais legais que existem, sem dúvidas, é visitar uma boa livraria. Imagina quando tem uma cafeteria no mesmo espaço? Perfeito! Café e Livros é uma excelente combinação. Atualmente temos diversas opções de espaços que harmonizam livros e bons cafés, sejam livrarias tradicionais ou bem moderninhas. Pensando nisso, o barista Alan Cavalcanti convidou Liliane Jacques do Celeste Café Oficial e Bruno Blackburn da Livraria e Café Jaqueira para falar sobre esta tendência, no programa Conexão Café, e saber sobre conceito, desafios e atrativos deste mercado.

Durante a entrevista, Liliane Jacques explicou sobre a Livraria Jardim e o Celeste Café.

“O Celeste vem para promover a cultura do café. O complexo traz essa ideia de promover a cultura do espaço, promover a cultura do bairro, e o Celeste mesmo tendo uma decoração inspirada na cultura Arte Decor, traz essa harmonia com a cultura”, disse.

Já Bruno Blackburn falou sobre os perfil da Livraria e Café.



“Nós fazemos a torrefação lá mesmo e tentamos sempre ter um perfil “avançado”. Como compramos o Arábica 100% natural ( grão de café), Apesar de ter ainda muito cliente que estranha este tipo de café, mas é um público que ainda está sendo trabalhado aqui em Recife”, ressaltou Bruno.



O programa Conexão Café acontece todas as quintas-feiras às 13h, e pode ser acompanhado pelo dial da Rádio Folha FM 96,7 ou pelo canal do YouTube e Facebook da Folha de Pernambuco. Confira o programa na íntegra, acessando o podcast Conexão Café no player abaixo:



