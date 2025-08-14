A- A+

EXPOSIÇÃO Cais do Sertão recebe a exposição "Vidas em Cordel" Mostra itinerante homenageia personalidades brasileiras e ícones pernambucanos em cordel e xilogravura. Entrada é gratuita e programação segue aberta ao público até dezembro.

O Cais do Sertão, no Recife, recebe a partir de 16 de agosto a exposição “Vidas em Cordel”, já passou por cinco estados brasileiros, atraindo mais de 80 mil visitantes presenciais e alcançando outras 190 mil pessoas pela internet. A mostra transforma personalidades brasileiras em obras de cordel e xilogravura, sempre valorizando ícones locais em cada parada da itinerância, com a colaboração de artistas da região.

A fundadora e diretora do Museu da Pessoa, Karen Worcman, conversou com a âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Simone Ventura, sobre a ideia da exposição “Vidas em Cordel”.

Há cerca de dois anos, nós começamos a trabalhar a ideia de tornar as histórias de vida em cordel. O cordel que é uma literatura de extrema riqueza da nossa cultura popular e tem um papel incrícel de tornar a literatura também popular. É um formato muito lindo porque ela conta sagas, epopeias, contos, cantos e coisas muito interessantes. Então a gente pensou que a vida das pessoas é uma saga, portanto a gente poderia tornar histórias de vida do nosso acervo em cordéis e daí nasceu “Vidas em Cordel”.

Em Pernambuco, nomes como Paulo Freire, a coquista Ana Lúcia do Coco e o cantor “Imorrível” Di Melo ganham destaque nas homenagens. Além das obras, o público poderá levar para casa exemplares de cordéis, participar de uma cabine interativa para contar a própria história e se envolver em diversas atividades culturais

A exposição “Vidas em Cordel” é gratuita e ficará aberta ao público até dezembro, celebrando a cultura popular e a arte nordestina em um dos mais emblemáticos espaços culturais do Estado, o Cais do Sertão

