CULTURA CAIXA Cultural Recife apresenta últimas sessões do espetáculo "João o Alfaiate Um Herói Inusitado" Adaptada do clássico dos irmãos Grimm, peça infantil estará em cartaz com três apresentações dias 17 e 18 de maio

A CAIXA Cultural Recife apresenta nos dias 17 e 18 de maio as três últimas sessões do espetáculo “João o Alfaiate – Um Herói Inusitado”, inédito em Pernambuco.

A peça, que acumula cinco prêmios nacionais, revisita um clássico dos irmãos Grimm, misturando a tradição oral ocidental com inovação, efeitos especiais com mímica e mágica com humor.

Os ingressos custam R$30 (inteira) e R$15 (meia) e estão à venda no Sympla. A classificação etária é livre.

Em cena, o trio de atores da companhia Etc e Tal conta a história do pequeno Alfaiate, extraída do livro “Contos para a Infância e o Lar", da famosa dupla de linguistas, poetas e escritores alemães do século 19.

O elenco da peça, formado por Alvaro Assad, Marcio Moura e Regina de Oliveira, faz um divertido jogo entre a palavra e o gesto, a tradição e o contemporâneo, desconstruindo estereótipos dos contos de fada, para atualizar e ambientar nos dias atuais.

Além do espetáculo, o grupo oferecerá a oficina “A Mímica na Dança", no dia 16 de maio, voltada para atores, bailarinos e performers, explorando a fusão entre movimento e expressividade gestual.

A oficina será realizada das 15h às 17h, com capacidade máxima de 20 participantes. Os interessados podem se inscrever através do link disponibilizado no site da CAIXA Cultural Recife.

SERVIÇO

Espetáculo João o Alfaiate – Um Herói Inusitado”

Dias 17 e 18 de maio

R$30 (inteira) e R$15 (meia)

Av. Alfredo Lisboa, 505 - Recife, PE, 50030-150

