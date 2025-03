Caixa Cultural Recife recebe exposição fotográfica da Orquestra Criança Cidadã

A- A+

A CAIXA Cultural Recife recebe a exposição fotográfica “Orquestra Criança Cidadã: uma transformação de vidas”, com patrocínio da CAIXA e do Governo Federal, entre os dias 21 a 23 de março de 2025, das 10 às 18h. As 24 fotos selecionadas, com curadoria do jornalista Carlos Eduardo Amaral, sintetizam uma série de facetas pouco conhecidas do público que acompanha o projeto social: são registros do dia a dia de alunos e profissionais, seja em aulas, seja em momentos de recreação, seja nos bastidores das apresentações.

As fotografias, de autoria dos integrantes da equipe de Comunicação da OCC, têm como cenários os três núcleos do projeto — nas cidades de Recife, Ipojuca e Igarassu — e a Escola de Formação de Luthier e Archetier, localizada no núcleo sede, no bairro do Cabanga.

O coordenador pedagógico da OCC, Djalma Claudino, demonstra empolgação com o evento:

“A exposição fotográfica na Caixa Cultural Recife é uma iniciativa de grande importância para a valorização e divulgação do impacto social e cultural da Associação Orquestra Criança Cidadã na sociedade”, afirma.

Outras atividades culturais acontecerão durante a exposição:

“O público também poderá desfrutar de apresentações musicais com alunos da orquestra, oficinas de violino e musicalização voltadas para pessoas de todas as idades e todos os níveis de contato com instrumentos, além da possibilidade de interação com alunos e professores, proporcionando troca de experiências”, enfatiza Claudino.

Cada oficina vai acontecer durante os três dias, em etapas progressivas de uma hora cada. A primeira, "Violinando com diversão", tem como objetivo introduzir o universo do violino e da música às crianças de 6 a 10 anos, sem experiência musical, de maneira lúdica, estimulando a coordenação motora, o ritmo e a percepção auditiva.

A segunda oficina, intitulada "Música para todos", é voltada para todas as faixas etárias, independente do contato musical prévio. A ideia é criar uma experiência diversificada, acessível e divertida para os participantes, com ênfase na colaboração e na expressão coletiva.

Já a terceira oficina, "Apreciação musical para todos", também é destinada ao público geral, sem restrição de idade. Seu objetivo é estimular a escuta ativa, o diálogo e a sensibilização musical através da apreciação de diversos gêneros e da integração entre os participantes.

Os participantes das oficinas poderão se familiarizar com o violino, seus sons e ter as primeiras noções de como produzi-los, além de, no último dia, consolidar os conhecimentos adquiridos em uma pequena apresentação. A exposição também contará com apresentações de grupo de câmara da OCC e alunos e monitores interagindo com o público.

O público ainda poderá assistir ao documentário “Concertos pela paz”, gravado em 2023 durante a viagem da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã ao Vaticano, assim como a minidocumentários institucionais que têm como protagonistas ex-alunos do projeto.

A entrada para a exposição é livre e gratuita, sujeita à lotação do local. O calendário completo de eventos da Orquestra Criança Cidadã está disponível online, no site do projeto social

Orquestra Criança Cidadã (OCC):

A Orquestra Criança Cidadã promove, desde 2006, ações de apoio social para centenas de jovens entre seis e 21 anos, em três municípios de Pernambuco (Recife, Ipojuca e Igarassu). Os alunos têm aulas de instrumentos de cordas, sopros ou percussão, além de teoria e percepção musical, solfejo, flauta doce e canto coral.

Sediada nas instalações do 7° Depósito de Suprimento do Exército Brasileiro, em Recife (PE), a Orquestra Criança Cidadã é um projeto realizado com incentivo do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e realização da Funarte, com patrocínio máster da CAIXA e do Governo Federal.

SERVIÇO

Exposição fotográfica “Orquestra Criança Cidadã: uma transformação de vidas”

21, 22 e 23 de março (sexta, sábado e domingo)

Das 10h às 18h

CAIXA Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Ingressos: Entrada franca

Classificação indicativa: livre

Acesso para pessoas com deficiência

Informações: Site CAIXA Cultural | Instagram @ caixaculturalrecife | Instagram @ criancacidada

Patrocínio: CAIXA e Governo Federal

