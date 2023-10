A- A+

OFICINA Calçadas do recife viram tema de oficina gratuita para jovens com deficiência Com o objetivo de ampliar a percepção do ambiente onde estão inseridos, a oficina também promove a socialização através dos encontros

Quem caminha pelo centro do Recife com certeza já se deparou com obras de arte a céu aberto. As emblemáticas calçadas de pedra, herança portuguesa, serão o tema de uma oficina gratuita direcionada para jovens neurodivergentes com ênfase aos que apresentam deficiência visual. “Calçadas: uma história sob nossos pés” acontece entre os dias 17 de outubro e 14 de novembro, no auditório do Centro de Artesanato de Pernambuco, localizado no bairro do Recife. Ao todo serão nove encontros, sendo duas aulas por semana, nas terças e quintas, das 14h às 16h30.

Além de conhecer a história por trás dos desenhos e da origem do material utilizado para a criação dos mosaicos, os jovens, a partir dos 12 anos, vão poder participar de atividades com estímulos sensoriais táteis, que vão auxiliar no processo de aprendizagem. Originalmente, as calçadas eram feitas com pedras calcárias pretas e brancas. Hoje, o material usado não é mais o mesmo e muitos desenhos sobre os quais caminhamos foram criados pelo arquiteto Geraldo Santana.

Content Comunicação/ divulgação

Com o objetivo de ampliar a percepção do ambiente onde estão inseridos, a oficina também promove a socialização através dos encontros. Os alunos vão participar de um tour guiado pelas ruas do Recife para explorar de perto as calçadas, ocupar os espaços e ter uma melhor compreensão do que será trabalhado. Uma dessas ruas é a Marquês de Olinda, no bairro do Recife, que apresenta duas expressões diferentes de desenhos: os botânicos e as ondulações.

Após passar por uma imersão no universo das calçadas, os jovens vão colocar a mão na massa e terão a oportunidade de criar um grande painel com mosaicos de papel, papelão e MDF, que farão parte de uma exposição na conclusão do projeto.

Os encontros serão conduzidos pelos educadores Dayse Lunna, que é historiadora e Saulo Nogueira, criador do Porãozinho dos ventos – Espaço Vida, que realiza atividades com jovens neurodivergentes há seis anos. De acordo com o professor, essa vivência vai trazer diversos ganhos. “O objetivo principal é tornar os jovens seguros para a sociedade.

Para que eles possam socializar, conquistar mais autonomia e melhorar a autoestima”, ressaltou Saulo.

Calçadas: histórias sob nossos pés é uma realização do Centro de Integração Social José Cantarelli, REC Cultural, Porãozinho dos Ventos - Espaço de Vida com apoio da Diretoria Geral de Promoção da Economia Criativa (ADEPE), Centro de Artesanato de Pernambuco e Governo de Pernambuco. Ao todo, serão disponibilizadas 25 vagas. As inscrições podem ser feitas através do preenchimento do formulário: link que está disponível no instagram @centrojosecantarelli.

Veja também

CANAL SAÚDE Como cuidar da alimentação para ficar em forma nesse tempo de calor