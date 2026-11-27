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CANAL SAÚDE Calor intenso aumenta risco de desidratação e problemas cardiovasculares Especialista chama atenção para prevenção de doenças por meio da alta temperatura. Além do mal-estar, infarto e até AVC podem ser consequência

O calor intenso e as altas temperaturas podem trazer riscos à saúde, principalmente para idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas. O alerta foi feito pelo médico e diretor médico do Hospital Maria Lucinda, Dr. Luciano Arraes, em entrevista ao programa Canal Saúde, da Rádio Folha 96,7 FM, apresentado por Jota Batista.

Durante a conversa com o âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, o médico e diretor médico do Hospital Maria Lucinda, Dr. Luciano Arraes, falou que o calor excessivo provoca aumento da transpiração e perda de líquidos, levando à desidratação quando a reposição de água não é suficiente. A condição pode causar tontura, mal-estar e comprometer o funcionamento do organismo, além de aumentar os riscos de infarto, Acidente Vascular Cerebral (AVC) e trombose.

Segundo o médico, a perda de líquidos pode deixar o sangue mais concentrado, favorecendo a formação de trombos. Pessoas com hipertensão, diabetes, problemas vasculares e idosos estão entre os grupos que precisam de atenção redobrada.

O especialista também destacou os cuidados com crianças pequenas, especialmente menores de dois anos, que podem perder líquidos rapidamente e nem sempre conseguem comunicar que estão com sede. Já os idosos tendem a apresentar uma redução na percepção da sede, o que aumenta a necessidade de uma rotina de hidratação.

A orientação é não esperar sentir sede para beber água. A ingestão de líquidos deve acontecer regularmente ao longo do dia, com atenção especial durante atividades físicas e em ambientes abafados. Água e sucos naturais sem açúcar são opções recomendadas, enquanto o consumo de bebidas alcoólicas deve ser moderado e intercalado com água.

Além dos cuidados com a hidratação, o médico chamou atenção para o aumento da proliferação do mosquito transmissor da dengue em períodos de calor, reforçando a importância de evitar água parada e manter os cuidados preventivos dentro de casa.

Assista a entrevista completa nos links abaixo:

O médico explicou como a transpiração excessiva e a vasodilatação concentram o sangue e favorecem a formação de coágulos graves

“Quando você começa em altas temperaturas, você começa a suar muito e perde líquidos. O organismo, para manter a temperatura interna menor, promove alterações que fazem com que você perca ainda mais líquido. Essa perda de líquido faz com que o sangue fique, numa linguagem mais popular, mais grosso, e isso favorece a formação de trombo, principalmente para quem já tem problemas vasculares, como os pacientes diabéticos, pacientes renais crônicos e pacientes idosos. Então, isso favorece muito o risco de trombose. Pode ser AVC, pode ser infarto, mas pode ser aquela conhecida trombose de perna também.”

O especialista comparou o corpo humano a um motor que sofre superaquecimento

“70% do nosso organismo é de líquido. E quando você está em alta temperatura, que promove uma vasodilatação, os vasos se dilatam, você perde volume também. Aí é como você ter uma máquina, um carro funcionando com óleo em pequena quantidade. No carro também promove uma dilatação dos condutores, e isso faz com que o funcionamento do motor fique inadequado. No organismo funcionaria basicamente da mesma forma.”

O médico Luciano chamou a atenção para o risco de convulsão por desidratação rápida em crianças pequenas e cobrou rotina rígida dos cuidadores com os idosos

“Esses dois extremos, as crianças, principalmente as menores de 2 anos, não têm capacidade de pedir água na maioria das vezes. A superfície corpórea delas também perde líquido mais facilmente. Isso favorece ainda mais a desidratação, podendo chegar ao risco de ocorrer, inclusive, crises convulsivas. O mesmo acontece com os idosos, que, por natureza, já têm dificuldade de ingerir líquidos. Então, quem cuida de idosos, principalmente daqueles acamados, precisa oferecer líquidos ao longo do dia. Durante o período de sol, é importante que eles tomem algum tipo de líquido a cada 2 ou 3 horas.”

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