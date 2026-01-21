A- A+

Canal Saúde Calor intenso exige atenção redobrada com a saúde de crianças e adolescentes Pediatra explica sinais de alerta e cuidados para evitar desidratação e mal-estar

As altas temperaturas típicas deste período do ano acendem um alerta para os cuidados com a saúde de crianças e adolescentes.

Exposição prolongada ao calor pode provocar desidratação, queda de pressão, cansaço excessivo, irritações na pele e mal-estar, além de impactar o rendimento escolar e as atividades físicas.

Nesta quarta-feira (21), Jota Batista, âncora da Rádio Folha 96,7 FM, conversou, no Canal Saúde, com a pediatra e professora da Afya Educação Médica Recife, Regina Coeli. Ela falou sobre os cuidados com crianças e adolescentes no calor intenso.

A pediatra Regina Coeli iniciou a conversa explicando por que as crianças e adolescentes precisam de atenção especial no calor intenso

“As crianças e os adolescentes são os mais vulneráveis em relação à regulação da temperatura corporal. Em situações de aumento da temperatura ou até mesmo de temperaturas muito baixas, a gente precisa ficar muito atento a isso.”

Regina Coeli reforçou a importância de um cuidado básico de prevenção durante o período de calor intenso

"A criança, às vezes, quer brincar muito e acaba esquecendo de beber água. Por isso, é importante ter o cuidado de sempre lembrar e oferecer água ao bebê, à criança e também reforçar esse hábito com o adolescente."

A pediatra alertou para os cuidados essenciais com os bebês durante os períodos de calor intenso

“A gente entende que o bebê pequeno costuma sentir mais frio, mas, na verdade, ele também sente muito calor. Muitas famílias acabam cobrindo demais a criança, colocando cobertor, gorrinho, luvinha e meinha, e, pouco tempo depois, o bebê já está suando bastante. Por isso, principalmente aqui na nossa região, que é muito quente, é preciso ter muito cuidado."

Regina Coeli ainda reforçou os cuidados essenciais para crianças em passeios ao ar livre

“Se for, por exemplo, ao Parque da Jaqueira ou outros espaços da cidade, é importante levar sempre uma bolsinha com lanche e água para oferecer à criança, que acaba se empolgando durante a brincadeira. Também é essencial lembrar do protetor solar a partir dos 6 meses de idade e escolher roupas claras, leves e ventiladas, que deixem a criança confortável enquanto se diverte ao ar livre.”

