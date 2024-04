A- A+

DOM HÉLDER Câmara do Recife celebra 60 anos do Arcebispado de Dom Helder Camara Reunião Solene ocorre nesta segunda (22), às 18h, na Câmara Municipal do Recife. A proposta é de autoria da vereadora Cida Pedrosa (PCdB)

Nesta segunda (22), a vereadora Cida Pedrosa (PCdoB) realizará uma Reunião Solene em homenagem aos 60 anos do Arcebispado de Dom Helder Camara na Arquidiocese de Recife e Olinda e os 40 anos do Instituto Dom Helder Camara (IDHeC). O evento começa às 18h, no Plenário da Câmara do Recife. O objetivo é celebrar o legado do Dom que é referência na luta pelos Direitos Humanos e o trabalho social fundamental do IDHeC para a nossa cidade.

“Dom Helder é uma referência para todas as pessoas que acreditam no bem viver, na construção de um mundo melhor. E o IDHeC, do qual sou sócia, é um dos responsáveis por salvaguardar o legado do Dom. O instituto também desenvolve ações de suma importância para a juventude recifense através da cultura e assistência social. Merecem todas as nossas homenagens”, comentou Cida Pedrosa.

Recentemente, o mandato da vereadora aprovou, na Câmara, um projeto de lei que torna o IDHeC Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. O documento aguarda a sanção do prefeito João Campos. Reconhecido por seu trabalho social, o Instituto também conta com a Casa de Frei Francisco, fundada em 1984, que acolhe crianças e adolescentes de 12 a 17 anos, moradores das comunidades dos Coelhos, Coque/Joana Bezerra que estão em situação de vulnerabilidade social. O espaço conta com o programa Jovem Aprendiz que insere jovens no mercado de trabalho, além de estimular o desenvolvimento através da arte.

Cida Pedrosa também é autora do PLO nº 235/23, que institui o dia 27 de agosto como “Dia Municipal dos Direitos Humanos Dom Helder Camara” no calendário oficial de eventos do município do Recife. O projeto já teve parecer favorável nas comissões e deve ir para votação em plenário ainda neste semestre.

Estarão presentes na solenidade o atual arcebispo de Olinda e Recife e segundo vice-presidente nacional da CNBB, dom Paulo Jackson; o padre Fábio Potiguar, capelão da Igreja das Fronteiras, que abrigou dom Helder durante seu arcebispado; Virgínia Pimentel, diretora-executiva do IDHeC; padre Pedro, Reitor da UNICAP; Irmã Wanda, presidenta do Conselho Curador do IDHeC; e o poeta, escritor e monge beneditino Marcelo Barros. Também terão participações online de personalidades como o ecoteólogo Leonardo Boff e o padre Júlio Lancellotti.

DOM HELDER - Dom Helder Pessoa Câmara foi ordenado padre em 1931 e fundou a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em 1952. Em 12 de março de 1964, foi nomeado o 6º Arcebispo de Recife e Olinda, pouco antes do Golpe Militar, fato que contribuiu para que ele se tornasse também um símbolo da resistência à ditadura e ao autoritarismo.

Durante toda sua vida, Dom Helder se dedicou de forma irmanada à sua fé e aos direitos humanos, sobretudo às pessoas mais carentes, silenciadas e excluídas. No seu período enquanto Arcebispo de Recife e Olinda também fundou diversos grupos de direitos humanos como a “Comissão de Justiça e Paz”, o “Movimento Encontro de Irmãos” e o “Banco da Providência”, além de atuar junto a diversos outros grupos, movimentos estudantis, operários e organizações comunitárias. Após escrever um manifesto de apoio à ação católica operária, foi acusado de comunista, sendo censurado e proibido de se manifestar publicamente.

O reconhecimento do trabalho de Dom Helder vai além do Brasil. Durante a ditadura, foi à Paris denunciar as práticas de tortura e a situação dos presos políticos. Ele também recebeu diversos prêmios internacionais, entre eles o Prêmio Martin Luther King. Foi indicado 4 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, tornando-se o brasileiro mais vezes indicado. Aos 90 anos, o “Dom da Paz”, faleceu no Recife, no dia 27 de agosto de 1999. Em 2014, Dom Fernando Saburido, então Arcebispo de Recife e Olinda, solicitou ao Vaticano a abertura do processo de beatificação e canonização de Dom Helder Camara.

Serviço:

Reunião Solene em homenagem aos 60 anos do Arcebispado de Dom Helder Camara na Arquidiocese de Recife e Olinda e os 40 anos do Instituto Dom Helder Camara (IDHeC)

Data: 22 de abril de 2024

Horário: 18h

Local: Plenário da Câmara Municipal do Recife (Rua Princesa Isabel, 410 - Boa Vista)

