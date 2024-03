A- A+

PAIXÃO DE CRISTO Camaragibe se prepara para receber a apresentação da Paixão de Cristo As apresentações acontecerão na Praça de Eventos de Camaragibe, nos dias 29, 30 e 31 de março

Camaragibe se prepara para receber um dos eventos mais emocionantes e tradicionais da região: a apresentação da Paixão de Cristo, com direção de Anderson Henry, o grupo promete levar o público a uma viagem inesquecível pela última semana da vida de Jesus Cristo, combinando dramaturgia, fé e emoção.

As apresentações acontecerão na Praça de Eventos de Camaragibe, nos dias 29, 30 e 31 de março, sempre às 19:30h, com entrada franca, garantindo que todos possam assistir a maior história de amor da humanidade. Com cenários grandiosos e uma encenação que promete tocar o coração de todos, o espetáculo também é um marco de inclusão e acessibilidade.

Foto: Emanoel David D’Lucard

O evento contará com a presença de intérpretes de Libras, assegurando que a comunidade surda possa se emocionar e participar plenamente. Além disso, será disponibilizado 500 cadeiras para que o público assista ao espetáculo com todo o conforto, reservando 50 desses assentos para pessoas idosas ou com mobilidade reduzida. A Paixão de Cristo dos Camarás é uma realização do Grupo Teatral Risadinha e da Refletores Produções.



