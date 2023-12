Câmeras de videomonitoramento da orla do Janga passam a autuar por infrações de trânsito

A- A+

As câmeras de videomonitoramento da orla do Janga, em Paulista, irão realizar a autuação de infrações de trânsito capturadas pelos equipamentos instalados ao longo de 1,8 km da Avenida Beira Mar, a partir desta sexta-feira (29). Com isso, os condutores deverão estar atentos para não acabarem sendo multados pelo cometimento de infrações como estacionamento irregular (em cima da faixa ou do lado direito), contramão, tráfego na calçada, motociclista trafegar sem capacete, dentre outras.

Além da fiscalização eletrônica, haverá viaturas realizando rondas diárias. Nos fins de semana acontece a Operação Verão, que começou no início de dezembro e vai até depois do Carnaval.

Foto: divulgação/ Prefeitura do Paulista

Para garantir o respeito às leis de trânsito, bem como a segurança dos pedestres, a Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil recuperou a sinalização horizontal da Avenida Beira Mar. “Além de já ter a sinalização vertical, estamos revitalizando a horizontal, faixa de bordo, meio fios branco e amarelo e faixa de pedestre”, explicou o secretário executivo de Mobilidade, Carlos Jatobá.

