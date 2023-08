Campanha Agosto Verde-Claro alerta para o combate aos linfomas

A- A+

Instituído pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a campanha Agosto Verde-Claro é o mês de sensibilização e combate aos linfomas, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, responsável pelas defesas do organismo e pelo combate às infecções e outras doenças. Como referência em tratamento oncológico, o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) trabalha anualmente este tema, disponibilizando uma série de conteúdos informativos em seu site hcp.org.br e suas redes sociais @sigahcp para alertar a população. Para falar sobre o assunto, o âncora da Rádio Folha FM 96´7, Jota Batista, conversou no Canal Saúde com a hematologista do Hospital de Câncer do Recife, Karina Caldas.

hematologista do Hospital de Câncer do Recife, Karina Caldas. Foto: divulgação

Durante a entrevista, a hematologista explicou sobre a conscientização no combate aos linfomas.

“É importante divulgar, pois geralmente a população tem mais medos daqueles câncer sólidos. E o linfoma é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, responsável pela produção de células de defesa do organismo”, ressaltou.



Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o número estimado de casos novos de linfoma não Hodgkin (LNH) para o Brasil, para cada ano do triênio de 2023 a 2025, é de 12.040 casos, sendo 6.420 casos em homens e 5.620 casos em mulheres. Para a médica Karina Caldas, este tipo de câncer pode ser silencioso.

“A gente precisa entender que ele (o câncer) atinge uma parte do nosso sistema imunológico, que são os gânglios linfáticos. Quando são em regiões mais superficiais fica mais visível, mas quando é numa parte mais interna ele pode demorar mais a dar sintomas”, explicou.

Você acessa a entrevista na íntegra através do player abaixo.







