CAMPANHA Campanha de doação de livros para crianças do Sertão é prorrogada no RioMar Recife A campanha de doação de livros infantis e juvenis novos ou usados, dentro do Festival de Literatura do RioMar Recife, em parceria com a ONG Amigos no Sertão, foi prorrogada até o dia 31 de maio.

Para além da programação com a presença de Lázaro Ramos, Djamila Ribeiro e Chico César e homenagem a autoras e autores negros, o Festival RioMar de Literatura ultrapassa os limites do Teatro RioMar e ganha contornos de solidariedade por um prazo ainda maior. A campanha de doação de livros infantis e juvenis novos ou usados em bom estado promovida pelo RioMar Recife, em parceria com a ONG Amigos no Sertão, foi prorrogada e seguirá até o dia 31 de maio. O ponto de arrecadação está no SAC, no Piso L1, e os livros arrecadados serão doados para crianças que moram no Sertão de Pernambuco.

Assim como na edição do ano passado do Festival RioMar de Literatura, o RioMar Recife promove uma campanha de arrecadação de livros literários infantis e juvenis que serão doados para crianças que moram no Sertão de Pernambuco, através da ONG Amigos no Sertão. Poderão ser doados livros infantis e juvenis de qualquer gênero literário, não sendo válidos livros didáticos. Para fazer a doação, basta levar os livros novos ou usados em bom estado de conservação e colocar no baú que ficará localizado no SAC do RioMar Recife até o dia 31 de maio.

O RioMar Recife tem em sua cultura o estímulo à solidariedade através de campanhas de arrecadação e doações em diversas épocas do ano. Já a ONG Amigos no Sertão (@amigosnosertao) trabalha há nove anos com ações sociais com os sertanejos que vivem em situação de vulnerabilidade social. Além de levar doações de roupas, alimentos, materiais de higiene e limpeza, os livros também fazem parte das campanhas da instituição.

