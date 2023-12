A- A+

DOAÇÕES Campanha de Natal da LBV faz conclusão da entrega de 40 toneladas de alimentos no Recife Em todo o Estado de Pernambuco são 2 mil famílias beneficiadas com cestas básicas



A Legião da Boa Vontade – LBV, faz nesta quinta-feira, 21 de dezembro, às 10h, em sua Sede nos Coelhos, a conclusão de entrega das 40 toneladas em alimentos não perecíveis acondicionadas em cestas, pesando 20 quilos, por meio da tradicional campanha "Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!", destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social e em risco alimentar no Estado de Pernambuco.

A programação dessa quinta conta com apresentação cultural, por beneficiados nas atividades de convivência e fortalecimento de vínculos da entidade. a LBV faz a conclusão da entrega de 900 cestas às famílias amparadas por seu trabalho e por ONGs parceiras de Camaragibe, Olinda e Paulista na capital pernambucana.

O roteiro natalino solidário percorreu o Estado de Pernhambuco em comunidades rurais; povos originários e quilombolas em Arcoverde, Agrestina, Pedra, Tupanatinga e Petrolina. São 2 mil famílias beneficiadas impactando mais de 8 mil pessoas com alimento na mesa neste Natal.

Entrega de cestas básica no interior

Com o tema “A fome é diária. O nosso trabalho também!”, beneficia milhares de famílias no Brasil e em Pernambuco atendidas ao longo do ano pela instituição e também por associações e organizações parceiras que são assessoradas pela LBV, proporcionando a elas um Natal digno e sem fome. Neste ano, a campanha tem como meta entregar mais de 50 mil cestas de alimentos em 200 localidades nas cinco regiões do país.

Ainda a Instituição precisa de ajuda. Para isso, basta entrar no site www.lbv.org.br ou fazer uma transferência bancária pela chave pix: e-mail [email protected], ou ainda, ligar para o telefone 0800 055 50 99. Acesse o perfil @LBVBrasil no Instagram ou no Facebook e acompanhe a prestação de contas diariamente das entregas no país.

Serviço

Evento: Entrega de cestas de alimentos da campanha Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!

Data: 21 de dezembro de 2023 – Horário: 10h

Local: Sede da LBV – Rua dos Coelhos, 219 – Coelhos - área Central do Recife

Veja também

CANAL SAÚDE Os riscos do coma alcoólico nas festas de fim de ano