CANAL SAÚDE Campanha Maio Cinza alerta para os perigos do câncer cerebral Câncer no cérebro representa 4% das mortes por câncer no Brasil

Neste mês, o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) está com suas ações voltadas à conscientização e combate do câncer cerebral, através da campanha Maio Cinza. Alguns dos sintomas iniciais são: dor de cabeça, tontura e lapsos de esquecimento, que podem ser facilmente confundidos com outras doenças menos graves, o que dificulta o diagnóstico precoce. A doença, que representa 4% das mortes por câncer no Brasil, surge a partir do crescimento desordenado das células que formam o Sistema Nervoso Central (SNC).



O neurocirurgião do Hospital do Câncer de Pernambuco, Frederico Tavares, em entrevista sobre o assunto nesta segunda-feira (8) ao âncora da Rádio Folha 96,7 FM, Jota Batista, no Canal Saúde, contextualizou os motivos de origem dos cânceres cerebrais.



“Geralmente os cânceres de origem genética acometem mais crianças e adolescentes. Os pacientes adultos têm mais em decorrência de hábitos de vida: exposição radiológica e a situações outras que trazem doenças malignas, como excesso de fumo e álcool”, afirmou.

Neurocirurgião Frederico Tavares

O médico também citou sintomas importantes de um tumor cerebral.



“Uma dor de cabeça de surgimento novo ou uma modificação da característica da dor de cabeça recorrente. Esse é um sintoma importante. Crises convulsivas; paralisias que acometem o corpo, ou só um braço ou uma perna, ou ambos; modificações na linguagem;sensações de dormência no corpo. Tudo isso pode ser indicativo do surgimento de um tumor no cérebro”, declarou.



