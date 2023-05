A- A+

SOLIDARIEDADE Campanha Tampinhas Solidárias Projeto do GAC-PE visa estimular o descarte sustentável, a preservação do meio ambiente e traz recursos para a instituição

No Dia Mundial da Reciclagem, comemorado nesta quarta-feira, o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer (GAC-PE), lança a campanha "Tampinhas Solidárias”. A iniciativa tem o objetivo conscientizar os colaboradores da instituição, voluntários e a sociedade em geral sobre a importância de reduzir a quantidade de resíduos não biodegradáveis no meio ambiente, além de trazer recursos financeiros para custear as atividades do Grupo.

“Cada tampinha doada é repassada para associações de catadores, para que sejam reutilizadas, recicladas e revertidas em recursos financeiros para que a instituição continue assistindo crianças e jovens com câncer”, explica a coordenadora do serviço social do GAC-PE, Naila Soares.

Separadas por cor, as tampinhas passam por um processamento que as transforma em um farelo de plástico que será utilizado para a confecção de outros produtos. Um quilo de tampinhas pode chegar a R$ 1,50 (o valor é flutuante) dependendo da cor, as vermelhas são as mais valiosas.

O projeto faz parte das ações do Grupo nos princípios de ESG (Ambiental, Social e Governança), que tem como um dos pilares a Responsabilidade Ambiental. “Ao levar em conta esses fatores na gestão institucional e de projetos, as organizações se alinham às demandas globais no que diz respeito à governança, à responsabilidade social e às mudanças climáticas”, explica a gerente de desenvolvimento do GAC-PE, Carolina Barbosa.

As tampinhas podem ser entregues na Sede Administrativa da instituição, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Portão C, 7º andar), em Santo Amaro, no Recife. De segunda a sexta, das 7h30 às 16h30. Ou nos pontos de coleta instalados no Colégio e Curso Real, na cidade do Paulista; no Colégio Santa Sofia, na cidade de Garanhuns e no Instituto Ricardo Brennand, no Recife.

Que tipos de tampinhas plásticas você pode doar?

Cozinha: margarina, manteiga, requeijão, achocolatado, maionese, ketchup, temperos, garrafas pet, leite, leite em pó, fórmulas infantis, suplementos alimentares, suco, água de coco, fermento em pó, sorvete etc.

Área de serviço: amaciante, sabão líquido, água sanitária, álcool, desinfetante, limpa odores em geral, lustra móveis, detergente;

Banheiro: shampoo, condicionador, cremes de tratamento, hidratante, creme dental, acetona, sabonete líquido;



