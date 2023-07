Canal Saúde: artrite e outras doenças da inflamação nas articulações

A- A+

Existem mais de 100 tipos de artrite, mas, em geral, trata-se de uma condição que envolve dor e inchaço nas articulações, podendo afetar diferentes tipos de pessoas, sendo as principais: artrite reumatóide, osteoartrite, espondilite anquilosante, artrite psoriática e artrite gotosa. Para falar mais sobre o assunto, Jota Batista conversou com a médica ortopedista Etelvina Vaz, nesta sexta-feira (07), no Canal Saúde, que pode ser acompanhado na Rádio Folha FM 96,7 ou pelo canal do YouTube e Facebook da Folha de Pernambuco.

Foto: divulgação

Durante a entrevista, a médica ortopedista Etelvina Vaz explicou que pessoas que têm artrite tendem a ter mais dores no inverno, por conta das temperaturas mais baixas.



“Artrite é um processo inflamatório das articulações. No período do inverno como cai um pouco a temperatura o nosso corpo procura o equilíbrio, e para manter nossa temperatura corporal ele faz uma constrição dos vasos sanguíneos, por este motivo o líquido sinovial (líquido lubrificante) fica mais viscoso e isso acelera a dor,” explicou a médica.



A médica ressaltou que os cidadãos costumam confundir, mas artrite é uma doença e artrose é outra.

“Temos que deixar claro para a população que artrite é uma inflamação da circulação. Artrose é o desgaste da articulação. Mas todos dois tem haver com nosso estilo de vida, também existe uma predisposição genética, mas não somos vítimas do nosso DNA, o que determina isso são nossas condutas”, ressaltou.



Você acessa a entrevista clicando no player abaixo.



