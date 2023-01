Canal Saúde: como cuidar da saúde mental

A- A+

A campanha Janeiro Branco foi idealizada para o primeiro mês do ano a fim de aproveitar esse momento de reflexão e de planejamento atrelado à simbologia de recomeço. Assim, o principal objetivo da campanha é discutir a relevância da saúde mental e do cuidado com as emoções. Para abordar o tema, o âncora Jota Batista entrevistou a psicóloga do Hospital Maria Vitória, Liliane Pereira, no Canal Saúde desta quarta-feira (4), veiculado pela Rádio Folha FM 96,7.



Segundo Liliane Pereira, a condição da saúde mental depende de como se lida com os problemas que surgem na vida.



Quando a gente pensa em saúde mental ou bem-estar mental, é uma pessoa que consegue lidar com as diversas adversidades e dificuldades da vida. Entende que vai ter tristeza, alegria, frustrações, e consegue lidar com essas situações”, afirmou Liliane Pereira. Psicóloga Liliane Pereira

Durante a entrevista, a psicóloga fez uma analogia para explicar como funciona o bem-estar mental.

Costumo dizer que a vida é como o vagão de um trem. A gente passa por diversas estações: a estação Tristeza, a estação Alegria, a estação Frustração e, conforme o vagão vai passando pelas estações, ela para um momento e depois segue adiante. Ter saúde e bem-estar mental não significa ausência de problemas ou dificuldades. Quando o meu vagão fica estabelecido numa determinada estação, aí é hora de rever como anda a saúde mental”, declarou.

Você acessa a entrevista na íntegra clicando no player abaixo ou no seu agregador de podcast preferido.



