A- A+

SAÚDE Canal saúde discute a Síndrome de Burnout no dia do trabalhador A Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional, é um distúrbio emocional relacionado a situações do trabalho

A Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa da doença é justamente o excesso de trabalho. A âncora Patrícia Breda levou o tema para o Canal Saúde, da Rádio Folha 96,7 FM, nesta quarta-feira, dia 1º, feriado do Dia do Trabalhador. Ela conversou com a psicóloga Adriana Moraes, que destacou a necessidade das empresas, corporações identifica a síndrome no seu quadro de colaboradores, para poder ajudar no enfrentamento das causas e ir em buscar de tratamento.

Psicóloga Adriana Moraes



Para especialistas três pilares da Síndrome de Burnout podem ser apontados com exaustão emocional, despersonalização e realização profissional. Algumas profissões podem ser mais afetadas pela sindrome como profissionais da saúde, da educação, da segurança e jornalistas.



" A Síndrome de Burnout tem seu próprio Código de Identificação de Doença- CID, e tem tido um aumento significativo de casos, inclusive levando a auxílio doença, quando o trabalhador não está mais suportando o estresse provocado pela cobrança profissional. A pessoa fica tão envolvida emocionalmente com seu trabalho que já desenvolve uma ansiedade desde o domingo, por se aproximar a segunda-feira, pra voltar ao trabalho, e surgem os sintomas como dor de cabeça, cansaço físico, falta de apetite, intolerância, e tanto outros, que interferem até nos relacionamentos familiares. Ressaltou a psicóloga Adriana Moraes.

Mais, ainda , segunda Adriana Moraes as mulheres que vivem jornadas diversas de trabalho, além do cuidado com a casa e família, podem ser mais afetadas pela sindrome de Burnout

Confira a entrevista completa no link abaixo

https://open.spotify.com/episode/3CyucKs0szqS9I9IaqX8BN?si=zGpJfLjZQwKzPRFvebU9Zg

Veja também

EVENTO Paço do Frevo abre seleção para residência no museu com bolsas de R$ 2,5 e realiza Arrastão do Frevo